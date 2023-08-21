Son dakika haberleri: Dünya Şampiyonası’nda tarihi yarış! Yasmani Copello 5. final için piste çıkıyor

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide elde ettiği 48.92'lik derecesiyle serisini 5. sırada bitirdi ve yarı finale yükseldi.

Yasmani bugün TSİ 19.35'de koşulacak yarı finali geçerse Dünya Şampiyonası'nda 5. kez final görerek tarihe geçecek.

400 metre engel branşında yer alan diğer sporcumuz İsmail Nezir yarışmayı 49.42'lık derecesi ile 6. bitirince yarı final şansını kaybetti.

20 km. yürüyüş müsabakasında Meryem Bekmez yarışın 16. km'sinde rahatsızlanarak müsabakayı terk etmek zorunda kaldı.

Yüksek atlamada Alperen Acet 1.22'yi geçtikten sonra 1.25'i üç hakkında da atlayamayarak elendi.

110 m. engelde Mikdat Sevler 13.92 koşarken serisinde sonuncu oldu ve turnuvaya veda etti.