Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika haberleri: Dünya Şampiyonası'nda tarihi yarış! Yasmani Copello 5. final için piste çıkıyor
Giriş Tarihi: 21.8.2023 10:38

Son dakika haberleri: Dünya Şampiyonası'nda tarihi yarış! Yasmani Copello 5. final için piste çıkıyor

Son dakika haberleri: Dünya Şampiyonası’nda tarihi yarış! Yasmani Copello 5. final için piste çıkıyor

Son dakika haberleri: Dünya Atletizm Şampiyonası 400 metre engelli elemelerini geçip son 4’e kalan Yasmani Copello finali gördüğü takdirde bunu 5. kez yaparak tarihe geçecek.

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide elde ettiği 48.92'lik derecesiyle serisini 5. sırada bitirdi ve yarı finale yükseldi.

Yasmani bugün TSİ 19.35'de koşulacak yarı finali geçerse Dünya Şampiyonası'nda 5. kez final görerek tarihe geçecek.

400 metre engel branşında yer alan diğer sporcumuz İsmail Nezir yarışmayı 49.42'lık derecesi ile 6. bitirince yarı final şansını kaybetti.

20 km. yürüyüş müsabakasında Meryem Bekmez yarışın 16. km'sinde rahatsızlanarak müsabakayı terk etmek zorunda kaldı.

Yüksek atlamada Alperen Acet 1.22'yi geçtikten sonra 1.25'i üç hakkında da atlayamayarak elendi.

110 m. engelde Mikdat Sevler 13.92 koşarken serisinde sonuncu oldu ve turnuvaya veda etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 12 ölü, 19 yaralı
Son dakika: Tarihi anlaşma! Türkiye Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek
Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Erdoğan ile Orban’ın arasından su sızmıyor
Gümüşhane'deki ev görenleri hayrete düşürüyor
Kıbrıs’ta hareketlilik
Son dakika haberleri: Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Pendikspor son dakikalarda puanı kaptı…
Hastalığımı sakladım, çünkü hayallerim vardı
FETÖ'den yeni hamle! Örgütün hedefinde lise öğrencileri var
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Dünya Şampiyonası'nda tarihi yarış! Yasmani Copello 5. final için piste çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA