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Giriş Tarihi: 23.8.2023 19:49

A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup liderliğini garantiledi

AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup liderliğini garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 yenerek, 4'te 4 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, grupta üçüncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.

"Filenin Sultanları", grupta beşinci ve son maçını yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Almanya ile oynayacak.

Yunanistan: 0 - Türkiye: 3

Salon: Castello

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Peter Szabo (Macaristan)

Yunanistan: Lamprousi, Konstantinidou, Strantzali, Kalantatze, Anthouli, Nikologianni (Artakianou, Spanou, Tontai, Baka, Xanthopoulou, Tsitsigianni)

Türkiye: Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Vargas, (Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

Setler: 24-26, 16-25, 26-28

Süre: 83 dakika (28, 24, 31)

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup liderliğini garantiledi
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