Filenin Efeleri, Japonya’ya yenildi

Salon: Yoyogi
Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Andrea Puecher (İtalya)
Japonya: Onodera, Sekita, Kentaro Takahashi, Ran Takahashi, Ishikawa, Nishida (Tomohiro Yamamoto, Otsuka, Miyaura, Kai, Ryu Yamamoto)
Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Yasin Aydın, Arda Bostan, Faik Samet Güneş, Kaan Gürbüz)
Setler: 25-15, 25-20, 25-19
Süre: 78 dakika
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan ev sahibi takım, 3. galibiyetini aldı. Türkiye ise gruptaki 3. mağlubiyetini yaşadı.
Türkiye, gruptaki 5. karşılaşmasını 6 Ekim Cuma günü TSİ 04.00'te Finlandiya ile oynayacak. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.