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Giriş Tarihi: 4.10.2023 16:35

Filenin Efeleri, Japonya'ya yenildi

AA
Filenin Efeleri, Japonya’ya yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 4. maçında Japonya'ya 3-0 yenildi.

Japonya 3 - 0 Türkiye

Salon: Yoyogi
Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Andrea Puecher (İtalya)

Japonya: Onodera, Sekita, Kentaro Takahashi, Ran Takahashi, Ishikawa, Nishida (Tomohiro Yamamoto, Otsuka, Miyaura, Kai, Ryu Yamamoto)
Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Yasin Aydın, Arda Bostan, Faik Samet Güneş, Kaan Gürbüz)

Setler: 25-15, 25-20, 25-19
Süre: 78 dakika

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan ev sahibi takım, 3. galibiyetini aldı. Türkiye ise gruptaki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Türkiye, gruptaki 5. karşılaşmasını 6 Ekim Cuma günü TSİ 04.00'te Finlandiya ile oynayacak. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.

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Filenin Efeleri, Japonya'ya yenildi
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