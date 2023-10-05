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Giriş Tarihi: 5.10.2023 13:25

Çin Açık tenis turnuvasını Jannik Sinner kazandı

AA
Çin Açık tenis turnuvasını Jannik Sinner kazandı

Çin Açık tenis turnuvasının finalinde Rus Daniil Medvedev'i mağlup eden İtalyan Jannik Sinner, kupaya uzandı.

Başkent Pekin'de düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Medvedev ile 6 numaralı seribaşı Sinner karşılaştı.

Yarı finalde İspanyol Carlos Alcaraz'ı eleyerek dikkati çeken Sinner, 2 saat 1 dakika süren mücadelenin ardından Medvedev'i de 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bu başarısıyla dünya sıralamasında dördüncülüğe yükselen 22 yaşındaki Sinner, Adriano Panatta'nın ardından ilk 5 içine giren ikinci İtalyan tenisçi olmayı başardı.

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Çin Açık tenis turnuvasını Jannik Sinner kazandı
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