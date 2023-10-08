Fotoğraf çekin yarışı yaşayın

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 gün boyuncu Alanya'dan İstanbul'a kadar yarışseverlere şölen yaşatacak. Bugün saatler 11.40'ı gösterdiğinde Alanya'dan verilecek startla pedallar dönecek. Bisikletçiler Manavgat ve Serik'ten geçerek Konyaaltı bitiş çizgisini ilk sırada geçmeye çalışacak ve Alanya-Antalya etabı tamamlanacak.Cumhuriyetle yaşıt olan Bisiklet Federasyonu'nun 100. yılında yeni rotalarıyla daha da zorlaşan tur öncesi Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na hissettiği duyguları sorduk. İşte yanıtı:"Her turun ayrı bir hikâyesi, ayrı bir heyecanı var. Bir tur öncesi 'helikopter kalkmam' dediği gün Florya'da bayıldığım günleri de bilirim. Bu yıl da deprem felaketi yaşandı.O nedenle bu turun da depremle ilgili bir hikâyesi var. 58.'sini düzenliyoruz ama hepsinde ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Babadağ'a çıkacağız. Orası hep hayalimizde. Yarışlar kışa denk geliyordu ya da baharda kar oluyordu. Bu etap bizim için çok önemli.etabı kaçırılmamalı."Başkan,aracılığıyla çağrıda da bulundu: "Kamuoyu desteği olmayan hiçbir spor gelişemez. O yüzden özellikle etapların olduğu şehirlerdeki halkımızı desteğe davet ediyoruz. Hem izlesinler hem de cep telefonlarıyla bile olsa çektikleri yarış fotoğraflarıyla para ödüllü yarışmamıza katılsınlar.Bu yıl Fransa Bisiklet Turu'nu puan klasmanı şampiyonu olarak tamamlayan ve TUR'da da 2 kez Yeşil formayı kazanan Jasper Philipsen, belgeseli yapılan dünyanın en hızlı bisikletçi Mark Cavendish de turda pedal çevirecek. Müftüoğlu'na, bizim sporcularımızdan beklentilerini soruyoruz cevabı iddialı: "Bu yarışmada 4 mayo varbunlardan biri bizim sporcularımızın olur diye düşünüyorum. Bu yıl tarihi bir yıldı. Bir gümüş, bir bronz madalya aldık. Bu demek ki artık madalyalar uzak değil. Olimpiyatlarda da madalya almak istiyoruz. Ülkede artık Veledrom var.Veledrom bisikletin mabedidir. Orada çok sporcu yetişecek."Müftüoğlu, bu yarışın tüm kurumların ortak markası olduğunu belirtip, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yeni yüzyıl vizyonuna yakışır şekilde Spor Bakanımız, Kültür Bakanlığımız, İçişleri bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız ve valiliklerimizle birlikte koordineli şekilde çalışıyoruz. Tüm kurumlarımızın markası olan bu yarış Türkiye'nin spor alanında geliştirdiği en büyük projelerden biri" dedi.Tur'un Türkiye'nin tanıtımı için önemini sorduğumuz Müftüoğlu, "Organizasyonumuz, yarından itibaren 5 kıtada, 190 ülkede yayınlanacak. Geçen yıl 615 milyon haneye ulaşmıştık. Bu yıl çok daha fazlasına ulaşacağız. Depreme rağmen bu turun yapılması, ülkemizin 100. yıl vizyonunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya-Antalya (135 km)2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer-Kalkan (166,5 km)3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye-Fethiye (Babadağ) (104,1 km)4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye-Marmaris (165,3 km)5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris-Yalıkavak (180,6 km)6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum-Selçuk (193,3 km)7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk-Manisa-İzmir (159,8 km)8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul-Sultanahmet (130,5 km)