Fotoğraf çekin yarışı yaşayın

Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu büyük yarış öncesi SABAH Spor’a konuştu, halka çağrıda bulundu: "Kamuoyu desteği olmayan hiçbir spor gelişemez. O yüzden herkesi bu büyük organizasyonu izlemeye davet ediyoruz. Halkımız cep telefonlarıyla yarışı fotoğraflayıp, düzenleyeceğimiz fotoğraf yarışmasına katılabilir"
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 gün boyuncu Alanya'dan İstanbul'a kadar yarışseverlere şölen yaşatacak. Bugün saatler 11.40'ı gösterdiğinde Alanya'dan verilecek startla pedallar dönecek. Bisikletçiler Manavgat ve Serik'ten geçerek Konyaaltı bitiş çizgisini ilk sırada geçmeye çalışacak ve Alanya-Antalya etabı tamamlanacak. 36 ülkeden 24 takımve 168 bisikletçinin 8 etaptan oluşan1.235,1 km'lik yarış 15 Ekim'deİstanbul-İstanbul etabıyla bitecek. Cumhuriyetle yaşıt olan Bisiklet Federasyonu'nun 100. yılında yeni rotalarıyla daha da zorlaşan tur öncesi Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na hissettiği duyguları sorduk. İşte yanıtı:
FLORYA'DA BAYILDIĞIM GÜNLERİ BİLİRİM
"Her turun ayrı bir hikâyesi, ayrı bir heyecanı var. Bir tur öncesi 'helikopter kalkmam' dediği gün Florya'da bayıldığım günleri de bilirim. Bu yıl da deprem felaketi yaşandı. Birçok organizasyon iptal oldu ancakCumhurbaşkanımızın talimatlarıylagecikmeli de olsa bu turu yapıyoruz. O nedenle bu turun da depremle ilgili bir hikâyesi var. 58.'sini düzenliyoruz ama hepsinde ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Babadağ'a çıkacağız. Orası hep hayalimizde. Yarışlar kışa denk geliyordu ya da baharda kar oluyordu. Bu etap bizim için çok önemli. Meryem Ana, Alanya-Antalya,Kemer-Kalkan ve tabii ki İstanbul-İstanbul etabı kaçırılmamalı."
KAMUOYU DESTEĞİ GELİŞİM İÇİN ŞART
Başkan, SABAH SPOR aracılığıyla çağrıda da bulundu: "Kamuoyu desteği olmayan hiçbir spor gelişemez. O yüzden özellikle etapların olduğu şehirlerdeki halkımızı desteğe davet ediyoruz. Hem izlesinler hem de cep telefonlarıyla bile olsa çektikleri yarış fotoğraflarıyla para ödüllü yarışmamıza katılsınlar." Yarışmada1.lik ödülü 25.000 TL, 2.lik ödülü15.000 TL, 3.lük ödülü 10.000 TL.Federasyon özel ödülü 7.500 TL olarakbelirlendi. En fazla 3 eser 4.000TL mansiyon ödülü kazanacak.
ÜLKEMİZDE ARTIK VELEDROM VAR
Bu yıl Fransa Bisiklet Turu'nu puan klasmanı şampiyonu olarak tamamlayan ve TUR'da da 2 kez Yeşil formayı kazanan Jasper Philipsen, belgeseli yapılan dünyanın en hızlı bisikletçi Mark Cavendish de turda pedal çevirecek. Müftüoğlu'na, bizim sporcularımızdan beklentilerini soruyoruz cevabı iddialı: "Bu yarışmada 4 mayo var (Turkuvaz mayo-Genel klasman birincisi,Yeşil mayo-En iyi sprinter, Kırmızı mayo-tırmanışbirincisi, Beyaz mayo Türkiye güzellikleri primi lideri) bunlardan biri bizim sporcularımızın olur diye düşünüyorum. Bu yıl tarihi bir yıldı. Bir gümüş, bir bronz madalya aldık. Bu demek ki artık madalyalar uzak değil. Olimpiyatlarda da madalya almak istiyoruz. Ülkede artık Veledrom var. (Konya) Veledrom bisikletin mabedidir. Orada çok sporcu yetişecek."
TÜRKİYE'NİN MARKASI
Müftüoğlu, bu yarışın tüm kurumların ortak markası olduğunu belirtip, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yeni yüzyıl vizyonuna yakışır şekilde Spor Bakanımız, Kültür Bakanlığımız, İçişleri bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız ve valiliklerimizle birlikte koordineli şekilde çalışıyoruz. Tüm kurumlarımızın markası olan bu yarış Türkiye'nin spor alanında geliştirdiği en büyük projelerden biri" dedi.
5 KITA 190 ÜLKE BİZİ İZLEYECEK
Tur'un Türkiye'nin tanıtımı için önemini sorduğumuz Müftüoğlu, "Organizasyonumuz, yarından itibaren 5 kıtada, 190 ülkede yayınlanacak. Geçen yıl 615 milyon haneye ulaşmıştık. Bu yıl çok daha fazlasına ulaşacağız. Depreme rağmen bu turun yapılması, ülkemizin 100. yıl vizyonunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
ALANYA'DAN İSTANBUL'A 2023 PARKURU
1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya-Antalya (135 km)
2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer-Kalkan (166,5 km)
3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye-Fethiye (Babadağ) (104,1 km)
4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye-Marmaris (165,3 km)
5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris-Yalıkavak (180,6 km)
6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum-Selçuk (193,3 km)
7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk-Manisa-İzmir (159,8 km)
8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul-Sultanahmet (130,5 km)