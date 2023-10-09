Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 9.10.2023

Haber hattı

Haber hattı
135 km'lik ilk etapta Jasper Philipsen güldü
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dün 135 km'lik Alanya- Antalya etabı ile başladı. Alanya'da İskele Meydanı'ndan startı verilip Antalya'da sona eren etabı, 2.44.31'lik derecesiyle Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen kazandı. 24 takımdan 164 sporcunun yarıştığı turun ilk etabında ikinci sırada Kazakistan'ın Astana takımından Rus sporcu Gleb Syritsa, üçüncü sırada ise Belçika'nın Tarteletto-Isorex ekibinden Timothy Dupont yer aldı. Turun ikinci etabı bugün 166.5 km'lik Kemer- Kalkan etabıyla devam edecek. 12.30'da başlayacak yarış Tekirova, Kumluca, Finike, Demre, Kaş'tan geçerek Kalkan'da finiş yapacak.
BAHADIR BEYARSLAN

TİJANİC ATTI GÖZTEPE UÇTU
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Müsabakanın 39. dakikasında David Tijanic'in golüyle sarı-kırmızılılar öne geçerken, ev sahibi takım 58'de Landel ile penaltıdan faydalanamadı. 76'da Tijanic bir kez daha sahneye çıkıp, skoru ilan etti: 2-0. Diğer sonuçlar şu şekilde: Keçiörengücü- Tuzlaspor: 0-2, Adanaspor- Giresunspor: 4-2, Altay-Ümraniye: 0-3.

ANADOLU EFES İKİDE İKİ YAPTI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmalarında Anadolu Efes, Çağdaş Bodrum Spor deplasmanından galibiyet ile döndü. İlk hafta ONVO Büyükçekmece'yi yenen lacivert-beyazlılar, 45-42 önde girdiği ilk devrenin ardından mücadeleyi de 87-75 kazanmayı başardı. Anadolu Efes'te 21 sayı bulan Beaubois maçın da en skorer ismi oldu. Günün bir diğer maçında ise G.Saray Ekmas, Manisa BBSK'yı çekişmeli geçen maçın ardından 85-81 mağlup etti. Sarıkırmızılılarda 15 sayı bulan Walden kenardan gelip takımı sırtlarken Halilovic de 12 sayılık katkı verdi. Beşiktaş
Emlakjet ise Tofaş'ı 69-54'lük skorla devirmeyi başardı.

'HER ÖĞRENCİMİZ BAŞARI HIKÂYESI YAZABILIR'
Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Sırbistan'da düzenlenen ISF Futsal Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olan milli sporcularımız bugün Belgrad yolcusu… Dün başlayan ve 17 Ekim'de bitecek organizasyon öncesinde sporcularımız son hazırlık kampını Riva'da yaparken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, başarı dileğinde bulundu. Okul sporlarına büyük önem verdiklerini belirten Bakan Bak, "Çocuklarını spora yönlendiren anne ve babalara da şükranlarımı sunuyorum. Her öğrencimiz sporda bir başarı hikâyesi yazma potansiyeline sahiptir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul İl Başkanlığı İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in oldu! CHP'de işler iyice karıştı
İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DURUM DAKİKA DAKİKA: Çatışmalar şiddetleniyor! Gazze-İsrail’de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Gazze savaşı son dakika gelişmeleri
AP milletvekili Daly'den Leyen'e sert 'İsrail' tepkisi: Çeneni kapat!
Bakan Güler açıkladı: 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
Siyonist beslemesi fetvacılar!
KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak, Doğa'yı neler bekliyor?
İsrail Gazze'yi bombalıyor... Gazze sakini Ayesh Siam canlı yayında anlattı: Bombardıman durmuyor!
Burak Yılmaz'dan Milli Takım itirafı!
CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat: Oy için İBB'de delegeler işe alındı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA