Haber hattı

135 km'lik ilk etaptaJasper Philipsen güldü 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dün 135 km'lik Alanya- Antalya etabı ile başladı. Alanya'da İskele Meydanı'ndan startı verilip Antalya'da sona eren etabı, 2.44.31'lik derecesiyle Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen kazandı. 24 takımdan 164 sporcunun yarıştığı turun ilk etabında ikinci sırada Kazakistan'ın Astana takımından Rus sporcu Gleb Syritsa, üçüncü sırada ise Belçika'nın Tarteletto-Isorex ekibinden Timothy Dupont yer aldı. Turun ikinci etabı bugün 166.5 km'lik Kemer- Kalkan etabıyla devam edecek. 12.30'da başlayacakyarış Tekirova,Kumluca, Finike,Demre, Kaş'tan geçerekKalkan'da finişyapacak. BAHADIRBEYARSLAN
TİJANİC ATTIGÖZTEPE UÇTU Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Müsabakanın 39. dakikasında David Tijanic'in golüyle sarı-kırmızılılar öne geçerken, ev sahibi takım 58'de Landelile penaltıdan faydalanamadı. 76'da Tijanic bir kez daha sahneye çıkıp, skoru ilan etti: 2-0. Diğersonuçlar şu şekilde: Keçiörengücü- Tuzlaspor: 0-2, Adanaspor- Giresunspor: 4-2, Altay-Ümraniye: 0-3.
ANADOLU EFESİKİDE İKİ YAPTI Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmalarında Anadolu Efes, Çağdaş Bodrum Spor deplasmanından galibiyet ile döndü. İlk hafta ONVO Büyükçekmece'yi yenen lacivert-beyazlılar, 45-42 önde girdiği ilk devrenin ardından mücadeleyi de 87-75 kazanmayı başardı. Anadolu Efes'te 21 sayı bulan Beaubois maçın da en skorer ismi oldu. Günün bir diğer maçında ise G.Saray Ekmas, Manisa BBSK'yı çekişmeli geçen maçın ardından 85-81 mağlup etti. Sarıkırmızılılarda 15 sayı bulan Walden kenardan gelip takımı sırtlarken Halilovic de 12 sayılık katkı verdi. Beşiktaş
Emlakjet iseTofaş'ı 69-54'lük skorladevirmeyi başardı.
'HER ÖĞRENCİMİZ BAŞARI HIKÂYESI YAZABILIR' Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Sırbistan'da düzenlenen ISF Futsal Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olan milli sporcularımız bugün Belgrad yolcusu… Dün başlayan ve 17 Ekim'de bitecek organizasyon öncesinde sporcularımız son hazırlık kampını Riva'da yaparken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, başarı dileğinde bulundu. Okul sporlarına büyük önem verdiklerini belirten Bakan Bak, "Çocuklarını sporayönlendiren anne vebabalara da şükranlarımısunuyorum. Heröğrencimiz sporda birbaşarı hikâyesi yazmapotansiyeline sahiptir" dedi.