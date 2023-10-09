Haber hattı

8. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dün 135 km'lik Alanya- Antalya etabı ile başladı. Alanya'da İskele Meydanı'ndan startı verilip Antalya'da sona eren etabı,derecesiyle Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen kazandı. 24 takımdan 164 sporcunun yarıştığı turun ilk etabında ikinci sırada Kazakistan'ın Astana takımından Rus sporcu Gleb Syritsa, üçüncü sırada ise Belçika'nın Tarteletto-Isorex ekibinden Timothy Dupont yer aldı. Turun ikinci etabı bugün 166.5 km'lik Kemer- Kalkan etabıyla devam edecek.rendyol 1. Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Müsabakanın 39. dakikasında David Tijanic'in golüyle sarı-kırmızılılar öne geçerken, ev sahibi takım76'da Tijanic bir kez daha sahneye çıkıp, skoru ilan etti: 2-0.Keçiörengücü- Tuzlaspor: 0-2, Adanaspor- Giresunspor: 4-2, Altay-Ümraniye: 0-3.ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmalarında Anadolu Efes, Çağdaş Bodrum Spor deplasmanından galibiyet ile döndü. İlk hafta ONVO Büyükçekmece'yi yenen lacivert-beyazlılar, 45-42 önde girdiği ilk devrenin ardından mücadeleyi dekazanmayı başardı. Anadolu Efes'te 21 sayı bulan Beaubois maçın da en skorer ismi oldu. Günün bir diğer maçında ise G.Saray Ekmas, Manisa BBSK'yı çekişmeli geçen maçın ardındanmağlup etti. Sarıkırmızılılarda 15 sayı bulan Walden kenardan gelip takımı sırtlarken Halilovic de 12 sayılık katkı verdi.luslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Sırbistan'da düzenlenen ISF Futsal Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olan milli sporcularımız bugün Belgrad yolcusu… Dün başlayan ve 17 Ekim'de bitecek organizasyon öncesinde sporcularımız son hazırlık kampını Riva'da yaparken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, başarı dileğinde bulundu. Okul sporlarına büyük önem verdiklerini belirten Bakan Bak,dedi.