Vakıfbank’ın 5. harikası

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek zafere uzandı. Karşılaşmaya iyi başlayan Kanarya, ilk seti 25-23 önde tamamladı. Sarı-siyahlılar, JordanThompson'ın etkili oyunuyla 2. seti25-22 kazanıp eşitliği sağladı. Maçı bırakmayan F.Bahçe, üçünce sette 25-22'lik üstünlükle tekrar öne geçti: 2-1. Çekişme devam etti. Dördüncü seti 25-23 alan VakıfBank, yeniden dengeyi kurdu: 2-2. Final bölümünde hücum üstünlüğünü eline geçiren VakıfBank, tie-break setini 15-12, maçı da 3-2 kazanarak 5. kez bu kupayı müzesine götürdü.