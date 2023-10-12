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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Vakıfbank’ın 5. harikası

Vakıfbank’ın 5. harikası
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek zafere uzandı. Karşılaşmaya iyi başlayan Kanarya, ilk seti 25-23 önde tamamladı. Sarı-siyahlılar, Jordan Thompson'ın etkili oyunuyla 2. seti 25-22 kazanıp eşitliği sağladı. Maçı bırakmayan F.Bahçe, üçünce sette 25-22'lik üstünlükle tekrar öne geçti: 2-1. Çekişme devam etti. Dördüncü seti 25-23 alan VakıfBank, yeniden dengeyi kurdu: 2-2. Final bölümünde hücum üstünlüğünü eline geçiren VakıfBank, tie-break setini 15-12, maçı da 3-2 kazanarak 5. kez bu kupayı müzesine götürdü.

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Vakıfbank’ın 5. harikası
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