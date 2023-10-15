TUR 2023’te günün galibi Jay Vine

Son 25 kilometrede liderliği devralan Avustralyalı bisikletçi, rakiplerine yaklaşık 100 metre fark atarak Selçuk- Manisa-İzmir etabını ilk sırada tamamladı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2023) yedinci gününde Selçuk-Manisa-İzmir etabınıUAE EmiratesTakımı'ndan JayVine 3.36.51'likderecesiyle kazandı. 159,8 kilometrelik parkur yine nefesleri kesti. Son 25 kilometrede atak yapan Avustralyalı Vine, uzun süre tek başına yarışı götürdü. 3 kilometre kala çok fazla yorulmasına rağmen ipleri kopmayan 27 yaşındaki bisikletçi, rakiplerineyaklaşık 100 metre farkatarak bitişi ilk sırada geçti. İkinciliği Jasper Philipsen, üçüncülüğü ise Cees Bol aldı. TUR 2023'te Alexey Lutsenko, genel klasman liderliği sürdürdü. Bugün koşulacakİstanbul-Sultanahmetetabındada Lutsenko,turkuaz mayoyutaşıyacak. Türkiye güzellikleri liderinin taşıyacağı beyaz mayo ise Kolombiya'nınMedellin-EPM takımından RobigzonOyola'da kaldı.
SON DURAK İSTANBUL
TUR 2023'ün son gününde İstanbul-Sultanahmet etabı yapılacak. Ayasofya Meydanı'ndan başlayacak bisikletçiler, önce Anadolu sonra da Avrupa Yakası'na ulaşacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Sultanahmet'te finiş olacak.