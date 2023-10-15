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Giriş Tarihi: 15.10.2023

TUR 2023’te günün galibi Jay Vine

TUR 2023’te günün galibi Jay Vine

Son 25 kilometrede liderliği devralan Avustralyalı bisikletçi, rakiplerine yaklaşık 100 metre fark atarak Selçuk- Manisa-İzmir etabını ilk sırada tamamladı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2023) yedinci gününde Selçuk-Manisa-İzmir etabını UAE Emirates Takımı'ndan Jay Vine 3.36.51'lik derecesiyle kazandı. 159,8 kilometrelik parkur yine nefesleri kesti. Son 25 kilometrede atak yapan Avustralyalı Vine, uzun süre tek başına yarışı götürdü. 3 kilometre kala çok fazla yorulmasına rağmen ipleri kopmayan 27 yaşındaki bisikletçi, rakiplerine yaklaşık 100 metre fark atarak bitişi ilk sırada geçti. İkinciliği Jasper Philipsen, üçüncülüğü ise Cees Bol aldı. TUR 2023'te Alexey Lutsenko, genel klasman liderliği sürdürdü. Bugün koşulacak İstanbul-Sultanahmet etabında da Lutsenko, turkuaz mayoyu taşıyacak. Türkiye güzellikleri liderinin taşıyacağı beyaz mayo ise Kolombiya'nın Medellin-EPM takımından Robigzon Oyola'da kaldı.

SON DURAK İSTANBUL
TUR 2023'ün son gününde İstanbul-Sultanahmet etabı yapılacak. Ayasofya Meydanı'ndan başlayacak bisikletçiler, önce Anadolu sonra da Avrupa Yakası'na ulaşacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Sultanahmet'te finiş olacak.

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TUR 2023’te günün galibi Jay Vine
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