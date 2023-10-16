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Giriş Tarihi: 16.10.2023

Şampiyon Alexey Lutsenko

BAHADIR BEYARSLAN
Şampiyon Alexey Lutsenko

Takımlarda Bora-Hansgrohe (Almanya) mutlu sona ulaşırken 130.5 kilometrelik son etapta (İstanbul) ilk sırayı Alpecin-Deneuninck takımından Jasper Philipsen aldı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son gününde 130.5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı. Etabı 2 saat 57 dakika 28 saniye ile Alpecin-Deneuninck takımından Belçikalı sporcu Jasper Philipsen kazandı. Philipsen'i Astana Kazakistan takımından Fransız bisikletçi Cees Bol, ardından Eolo - Kameta takımından İtalyan Giovanni Lonardi takip etti.




Genel klasman şampiyonu; 30 saat 6 dakika 58 saniyelik dereceyle Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko oldu. Bora takımında Alman sporcu Ben Zwiehoff ikinciliği alırken, Astana'dan Kolombiyalı Harold Tejada üçüncülüğü elde etti. Takımlar sıralaması ise 1- Bora-Hansgrohe (Almanya), 2- Green Project- Bardiani-Faizine (İtalya), 3- Burgos-BH (İspanya) şeklinde gerçekleşti.




İKİ KEZ KITA DEĞİŞTİRDİLER
Ayasofya Meydanı'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın verdiği startla başlayan yarışın Avrasya Tüneli'nden Asya'ya taşınmasıyla bisikletçiler, iki farklı kıtada pedal çevirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yeniden Avrupa'ya dönülen mücadelenin finişi Sultanahmet'te yapıldı




DÜNYA İSTANBUL'UN GÜZELLİKLERİNİ GÖRDÜ
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtirken, "Tüm dünya İstanbul'u, Boğaz'ın güzelliklerini, Sultanahmet Meydanı'nın heyecanını gördü" dedi. Bakan Bak, "Spor turizminin gelişmesi çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bunu destekliyoruz" diye konuştu.

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