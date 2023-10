Cumhurbaşkanlığı 4.Uluslararası Yat Yarışları’nda Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak

DHL Express Türkiye Genel Müdürü Demiroğlu: "Türkiye'nin adının dünyaya duyurulması adına bu yarış çok önemli"

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ülkemizin tanıtımına ve deniz sporlarının gelişmesine önemli katkı sağladığını belirten DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu, bu organizasyonun üç yıldır ana destekçisi olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Demiroğlu, "DHL Express Türkiye olarak, 40 yılı aşkın süredir ihracatçılarımıza ve KOBİ'lerimize sunduğumuz hizmetlerle ülkemizin dünyaya açılmasında aktif rol üstleniyoruz. Türkiye'ye değer katan projelerin içinde yer almayı da çok önemsiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu yıl ilk defa suya indirdiğimiz "As One" yelkenlimizle yarışıyoruz. Yarışta üç gün boyunca her etaptan farklı bir ekibimiz As One yelkenlimizle yarışlara dahil olacak böylece, daha fazla çalışma arkadaşımız bu heyecanı yaşayacak. Yarışlarda hem DHL Express As One yelkenlimizle yer almak hem de farklı ülkelerden yüzlerce sporcuyu ağırladığımız bu büyük organizasyonun ana sponsoru olmak bizim için gurur kaynağı." dedi.

ENGİN YUVAKTAŞ: "KUPANIN ÖDÜLLERİ 10 FARKLI KATEGORİDE OLACAK"

İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş, 3 farklı sınıfta 100 tekne sayısına ulaşılacağını söyledi.. Gezgin sınıflarını desteklediklerini ve büyümesini istediklerini de dile getiren Yuvaktaş, profesyonel olmayan ve aileleriyle birlikte gelen tekne kullanıcılarının yarışa katılabileceklerine işaret etti.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de her kıyıda yelken açılabilmesinin hedeflendiğini anlatan Yuvaktaş, organizasyonla ilgili de şu bilgileri verdi:

"7 metreden 25 metreye kadar yelken açabilen her tekne bu yarışa ücretsiz olarak katılabilir. 27 Ekim'de Caddebostan-Adalar arasında şamandıra yarışları olacak. 28 Ekim'de Boğaz'da Dolmabahçe Sarayı önünde Ata'ya saygı duruşunun ardından yarışımız başlayacak. 29 Ekim, Cumhuriyetin 100. yılını doldurduğu o güzel gün. Sabah bir kortejle bütün teknelerimizle bir arada 100 yılı kutlamak istiyoruz. Bütün denizcilerimizi bu kortejde görmek istiyoruz. Kortejin ardından Adalar parkurunda yarışımızı gerçekleştireceğiz. Kupanın ödülleri 10 farklı kategoride olacak. Kadın yelkencileri desteklemek için 3 farklı kategoride ödül dağıtacağız. Üniversite öğrencilerine de özel ödül verilecek. Tamamlanan Muğla etabının ardından İstanbul etabıyla birlikte şampiyon belli olacak."

GEÇEN YILIN ŞAMPİYON TAKIM TEMSİLCİSİ HAMARAT: "MUSTAFA KOÇ'A AİT TEKNEYLE YARIŞIYORUZ. MANEVİ DESTEKLE YENİDEN KAZANACAĞIZ"

Geçen senenin şampiyonu Arçelik takımının temsilcisi Derya Hamarat da, 1 yıl boyunca ellerinde bulunan kupayı geri getirdiklerini, ancak 2 hafta sonra kupayı tekrar kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Takım olarak kullandıkları teknenin, 2016 yılında vefat eden Mustafa Koç'a ait tekne olduğuna dikkati çeken Hamarat, "Onun verdiği manevi destekle bu yarışı yeniden kazanacağız. Bu sene çok zorlu rakiplerle karşı karşıyayız. Yurt dışından profesyonel rakipler var. Bu durum da yarışın keyfini artırıyor. Umarım izleyenler de bu zevki tadacaktır. Kupayı geri almak istiyoruz" dedi.