Haber hattı

DerbideFilistin mesajı:Gazze'yi koruyun
PREMIER Lig'de Merseyside derbisinde Liverpool, sahasında Everton'ı Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın dublesiyle 2-0 geçerken ev sahibinin taraftarları, tribünlerde Filistin'e destek mesajları verdi. Açtıkları bayraklarla takdir toplayan İngilizfutbolseverler, ''Gazze'yi koruyun'' yazılı devpankartı da stadyuma astı. Liverpool'un süper starı Salah da işgalci İsrail'in saldırılarına sessiz kalmayarak zulmü durdurmaya çağırmıştı.
VakıfBank gümbürgümbür yürüyor
VODAFONE Sultanlar Ligi'nde ilk iki maçından galibiyetle ayrılan VakıfBank, evinde Galatasaray Daikin'i de 3-0 mağlup etti. 59 dakika süren müsabakada sarı-siyahlılar, sertleri 25-12, 25-15 ve 25-16 kazanarak rakibine şans tanımadı. VakıfBank'ta kaptan Gabi Guimaraes, 11 sayıyla maçın en skoreri oldu. Diğer sonuçlar: Çukurova-Nilüfer: 2-3, PTT-Beşiktaş: 3-1, Aydın-Eczacıbaşı: 2-3, THY-Karayolları: 3-0.
Beşiktaşsahasında21 sayıfarkla galip TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni farklı geçti: 79-58… 4. haftada 2'inci galibiyetini elde eden Kara Kartal, ilk devreyi 46-29 üstün kapatırken ikinci yarı da önde olmanın moraliyle iyi başladı. Son iki periyotta 33 sayıatan Beşiktaş, hücumunu güçlü savunmasıyla dadestekleyince mücadeleyi kazandı. Maçın en skorer ismi siyah-beyazlılarda 14 sayı atan Mitchell oldu. Diğer sonuçlar: Bodrum-Darüşşafaka: 89-73, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 100-80.
Bayern rahat kazandı
GALATASARAY'IN salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park Stadı'nda karşılaşacağı Bayern Münih, Bundesliga'nın 8. haftasında deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi. Konukekip 11. dakikada Coman,16'da Harry Kane ve 59'daGoretzka'nın attığı gollerlemüsabakayı 3-1 kazandı. Bayern Münih bu galibiyetle ligde B.Leverkusen ve Stuttgart'ın ardından 3. sırada yer aldı