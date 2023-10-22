Haber hattı

PREMIER Lig'de Merseyside derbisinde Liverpool, sahasında Everton'ı Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın dublesiyle 2-0 geçerken ev sahibinin taraftarları, tribünlerde Filistin'e destek mesajları verdi.Liverpool'un süper starı Salah da işgalci İsrail'in saldırılarına sessiz kalmayarak zulmü durdurmaya çağırmıştı.VODAFONE Sultanlar Ligi'nde ilk iki maçından galibiyetle ayrılan VakıfBank, evinde59 dakika süren müsabakada sarı-siyahlılar, sertleri 25-12, 25-15 ve 25-16 kazanarak rakibine şans tanımadı. VakıfBank'ta kaptan Gabi Guimaraes, 11 sayıyla maçın en skoreri oldu. Diğer sonuçlar: Çukurova-Nilüfer: 2-3, PTT-Beşiktaş: 3-1, Aydın-Eczacıbaşı: 2-3, THY-Karayolları: 3-0.Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni farklı geçti: 79-58… 4. haftada 2'inci galibiyetini elde eden Kara Kartal, ilk devreyi 46-29 üstün kapatırken ikinci yarı da önde olmanın moraliyle iyi başladı.Maçın en skorer ismi siyah-beyazlılarda 14 sayı atan Mitchell oldu.Bodrum-Darüşşafaka: 89-73, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 100-80.GALATASARAY'IN salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park Stadı'nda karşılaşacağı Bayern Münih, Bundesliga'nın 8. haftasında deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi.Bayern Münih bu galibiyetle ligde B.Leverkusen ve Stuttgart'ın ardından 3. sırada yer aldı