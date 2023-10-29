Haber hattı

DÜNYA rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına özel Antalya Konyaaltı Sahili'nde gösteri dalışı gerçekleştirdi. Denizin dibinden aldığı üzerinde 'Cumhuriyet'in 100'ü Antalya' yazılı Atatürk ve Türk bayrağı bulunan tabloyu kaldıran Şahika'yı, gösteriyi izleyen aralarında turistlerin de olduğu kalabalık bir grup uzun süre alkışladı.EuroLeague'de Panathinaikos evinde Baskonia'yı 95-81 mağlup ederken maç sonu Yunan ekibinin koçu Ergin Ataman, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Galibiyetle ilgili düşünceleri sorulan Ataman, Yunan televizyonunda "Basketboldan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Türk halkının bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.Türkiye'ye okçuluk tarihinde hem olimpiyatlar hem de dünya kupasında ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz, sosyal medya hesabından 100. Yıl paylaşımı yaptı. Milli sporcu, "Atam; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyoruz. Atatürk'ün gençleri olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük coşkuyla kutluyoruz" dedi.ADANA Demirsporlu 10 futbolcu, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında sahada vals yaptı. Yusuf Erdoğan, Nani, Tayfun Aydoğan, Niang, Abdulsamet Burak, Edouard Michut, İsmail Çokçalış, Florent Shehu, Vedat Karakuş ve Deniz Eren Dönmezer'in Yeni Adana Stadı'na çıkarak damlarıyla vals yapma görüntüleri, kulübün sosyal medya hesaplarından "Yukatel Adana Demirspor, Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Cumhuriyet valsi' için sahada… Yüz akı ile yüzyıllara" notu ile paylaşıldı.Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, bu yıl 'Cumhuriyetimizin 100. yılına koşuyoruz' sloganı ile koşuldu. 10 km Erkekler koşusunda; Fetene Alemu Regasa, 10 km kadınlarda; Natalia Mamaeva, 21 km erkeklerde; Meshack Kimutai Kibil ve 21 km kadınlarda Ivnyne Jeruto Lagat birinciliği elde etti.At yarışlarında 43. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Deniz Efe" isimli safkan kazandı. 85. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun birinciliğini ise Ayhan Kurşun'un jokeyliğini yaptığı Taylolo isimli safkan elde etti.TÜRKIYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan nefes kesen "100. Yıl Rallisi" büyük bir coşkuyla start aldı. Şampiyonaya katılan 63 araç ve 126 sporcu, yarışın ilk gününde 5 etabı geçecek. Tecrübeli ralli pilotları, yarışın ikinci gününde ise 4 etapta mücadele edecek. Toplam uzunluğu 294,63 kilometre olan 9 etaptan oluşan ralli, bugün valilik önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.