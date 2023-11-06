Kıtaları aşan büyük coşku

Dünyanın iki kıta arasında koşulan tek maratonu olan ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İş Bankası İstanbul Maratonu'nda heyecan 45. kez yaşandı. Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan yarış, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu.2:12:41 derecesiyle Kenyalı Benard Cheruiyot Sang ikinci, 2:12:44 derecesiyle aynı ülkeden James Kiplagat üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kenyalı Beatrice Cheptoo, 2.27.09'luk derecesiyle birinci; 2:27:24 ile Kenyalı Veronicah Njeri Maina ikinci; 2:32:15 derecesiyle Kenyalı Valentina Mateiko üçüncü oldu.15K erkekler kategorinde Türk sporcu Üzeyir Söylemez, 48.07'lik derecesiyle 2. sırada yer aldı. Birinci 46:58'lik derecesiyle Macaristanlı Adam Lomb olurken, Rus atlet Dimitri Ziuzin da 49:04 ile yarışı üçüncü sırada tamamladı.'YÜZYILIN Koşusu' sloganıyla gerçekleştirilen maratonun 8 kilometrelik halk koşusu, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başladı. Binlerce katılımcı, Beşiktaş sapağından ayrılıp, Barbaros Bulvarı'ndan ve Beşiktaş'tan geçerek Dolmabahçe'de Tüpraş Stadı'nın önünde parkuru tamamladı.Koşuya katılan bir vatandaş, köprüde kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, Filistin'e de destek verdi. Birçok vatandaş, Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan pankartlar taşırken, bazı katılımcılar ise İsrail aleyhine sloganlar attı.