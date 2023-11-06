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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Kıtaları aşan büyük coşku

TURGUT DOĞAN
Kıtaları aşan büyük coşku

İki kıta arasındaki tek maraton olan dev organizasyonda madalyalar Kenyalı atletlere gitti. Halk koşusunda renkli görüntüler yaşandı

Dünyanın iki kıta arasında koşulan tek maratonu olan ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İş Bankası İstanbul Maratonu'nda heyecan 45. kez yaşandı. Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan yarış, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. Maratonu erkeklerde 2:10:35 derecesiyle Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı. 2:12:41 derecesiyle Kenyalı Benard Cheruiyot Sang ikinci, 2:12:44 derecesiyle aynı ülkeden James Kiplagat üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kenyalı Beatrice Cheptoo, 2.27.09'luk derecesiyle birinci; 2:27:24 ile Kenyalı Veronicah Njeri Maina ikinci; 2:32:15 derecesiyle Kenyalı Valentina Mateiko üçüncü oldu.

ÜZEYİR SÖYLEMEZ 15K'DA İKİNCİ OLDU
15K erkekler kategorinde Türk sporcu Üzeyir Söylemez, 48.07'lik derecesiyle 2. sırada yer aldı. Birinci 46:58'lik derecesiyle Macaristanlı Adam Lomb olurken, Rus atlet Dimitri Ziuzin da 49:04 ile yarışı üçüncü sırada tamamladı.

100. YIL KUTLAMASI
'YÜZYILIN Koşusu' sloganıyla gerçekleştirilen maratonun 8 kilometrelik halk koşusu, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başladı. Binlerce katılımcı, Beşiktaş sapağından ayrılıp, Barbaros Bulvarı'ndan ve Beşiktaş'tan geçerek Dolmabahçe'de Tüpraş Stadı'nın önünde parkuru tamamladı. Katılımcılar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerini taşıdı. Koşuya katılan bir vatandaş, köprüde kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

FİLİSTİN'E DESTEK
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, Filistin'e de destek verdi. Birçok vatandaş, Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan pankartlar taşırken, bazı katılımcılar ise İsrail aleyhine sloganlar attı.

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Kıtaları aşan büyük coşku
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