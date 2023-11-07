Yıldız kızlar aranıyor

'TFF, Ülker Geleceğin Yıldız Kızları' projesi, dünyanın neresinde olursa olsun, 2009-2010-2011 doğumlu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakkına sahip kız çocuklarına fırsat eşitliği sunma ve onları keşfetme hedefiyle yola çıktı. Katılımcılar, belirlenen hareketleri (dribbling, şut, pas, teknik kapasite) yaparak oluşturdukları videolarını 20 Aralık'a kadar ulkeryildizkizlar.tff.org web sitesine yükleyerek başvurularını yapabilecek. Milli takım teknik direktörlerinin beklentilerini karşılayan 33 futbolcu adayı belirlenecek ve Riva'da kampa alınacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ülker CEO'su Mete Buyurgan, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Ay-Yıldızlı oyuncu Ecem Esen'in katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Buyurgan, "Biliyoruz ki futbol sadece bir 'erkek oyunu' değil. Bu sebeple de diyoruz ki kadın futbolunu ve Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı'nı her zaman daha ileriye birlikte taşıyalım" dedi.