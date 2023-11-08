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Giriş Tarihi: 8.11.2023

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Kısa kısa haberler
Alperen Şengün'den kariyer rekoru geldi
NBA'DE Alperen Şengün'ün forma giydiği Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, sahasındaki maçta Sacramento Kings'i 122-97'lik skorla mağlup ederken milli basketbolcu, kendi adına harika bir karşılaşma çıkardı. 17 sayı, 12 asist ve 8 ribaundla oynayan Alperen, galibiyette önemli pay sahibi oldu ve yaptığı 12 asistle kariyer rekoru kırdı. Houston'da 23 sayıyla mücadele eden Jalen Green, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Barcelona'ya S.Donetsk şoku
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk 3 maçını da kazanan Barcelona, dün ilk firesini verdi. İspanyol ekibi, deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetstk'e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü, 40. dakikada Danylo Sikan'dan geldi. Ukraynalı forvet, sağ kanattan Gocholeishvili'nin ortasına klas bir kafa vuruşu yaparak fileleri sarstı. Böylece Shakhtar Donetsk, puanını 6'ya çıkararak gruptaki iddiasını sürdürdü.
17 yaşındaki Endrick

Ronaldo'yu geçti!
PALMEIRAS'TA top koşturan ve sezon sonunda Real Madrid'e transferi resmiyet kazanacak olan Endrick, efsaneler arasına girmeye aday olduğunu gösterdi. Palmeiras'taki performansıyla göz dolduran 17 yaşındaki forvet, Brezilya Milli Takımı'na çağrılarak tarihe geçti. 2006 doğumlu golcü, Brezilya tarihinin en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Ronaldo'yu geçerek milli takıma çağrılan en genç futbolcu oldu.

Periler'den taraftara çağrı var
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı için Kocaeli'de medya günü yapıldı. F Grubu'ndaki ilk maçında yarın Kocaeli'de Slovakya'yı konuk edecek Ay-Yıldızlı ekipte başantrenör Ekrem Memnun, "Biz bu turnuvanın gediklisiyiz. Son dönemdeki bütün Avrupa şampiyonalarında varız. Tekrar olmak istiyoruz. Bütün İzmit halkını destek için maça bekliyoruz" dedi

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