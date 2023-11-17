Haber hattı

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Giriş Tarihi: 17.11.2023

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12 haftada 5 kez PFDK'lık
TRENDYOL 1. Lig ekibi Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) akreditasyon talimatlarına uymadığı gerekçesiyle rekor cezaya çarptırıldı. Akreditasyon kartını gözle görülür bir biçimde takmadığı için 12 haftalık süreçte 5 kez PFDK'ya sevk edilen 36 yaşındaki çalıştırıcı, sadece bu sebepten dolayı Türk spor tarihinde toplamda 107 bin 250 TL ceza alan ilk teknik direktör oldu.

THY Avrupa Ligi'nde çifte hüzün geldi!
THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında dün iki temsilcimiz sahne aldı. Belgrad'da oynanan mücadelede F.Bahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Tel- Aviv'e 78-73 mağlup oldu ve oynadığı son 3 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertli takımda Tarık Biberovic ile Biberovic'in 18'e sayısı yeterli olmadı. Hayes-Davis de 16 sayı kaydetti. Anadolu Efes ise İtalya'da Armani Milan karşısında tutunamadı ve mücadeleyi 92-76 kaybetti.

Balotelli devreyi kapattı
YUKATEL Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık sonucu İtalya'da bıçak altına yattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mario Balotelli, dün ameliyat oldu. Başkanımız Murat Sancak ve başkan danışmanımız Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı ve iyileşerek Türkiye'ye dönmek istediğini belirtti" denildi. 2 ila 3 ay sahalardan uzak kalacak 33 yaşındaki deneyimli santrfor, ilk devreyi de kapattı.

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