Haber hattı

12 haftada 5 kez PFDK'lık
TRENDYOL 1. Lig ekibi Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) akreditasyon talimatlarına uymadığı gerekçesiyle rekor cezaya çarptırıldı. Akreditasyon kartını gözle görülürbir biçimde takmadığı için 12 haftalıksüreçte 5 kez PFDK'ya sevk edilen 36 yaşındaki çalıştırıcı, sadece bu sebepten dolayı Türk spor tarihinde toplamda 107 bin 250TL ceza alan ilk teknik direktör oldu.
THY Avrupa Ligi'ndeçifte hüzün geldi!
THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında dün iki temsilcimiz sahne aldı. Belgrad'da oynanan mücadelede F.Bahçe Beko, İsrailekibi Maccabi Tel-Aviv'e 78-73 mağlupoldu ve oynadığı son 3 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertli takımda Tarık Biberovic ile Biberovic'in 18'e sayısı yeterli olmadı. Hayes-Davis de 16 sayı kaydetti. AnadoluEfes ise İtalya'daArmani Milan karşısındatutunamadıve mücadeleyi92-76 kaybetti.
Balotelli devreyi kapattı
YUKATEL Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık sonucu İtalya'da bıçakaltına yattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mario Balotelli, dün ameliyat oldu. Başkanımız Murat Sancak ve başkan danışmanımız Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı ve iyileşerek Türkiye'yedönmek istediğini belirtti" denildi. 2 ila 3 ay sahalardan uzak kalacak 33yaşındaki deneyimli santrfor,ilk devreyi de kapattı.