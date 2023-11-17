Haber hattı

TRENDYOL 1. Lig ekibi Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) akreditasyon talimatlarına uymadığı gerekçesiyle rekor cezaya çarptırıldı.36 yaşındaki çalıştırıcı, sadece bu sebepten dolayı Türk spor tarihindeTHY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında dün iki temsilcimiz sahne aldı. Belgrad'da oynanan mücadeledeve oynadığı son 3 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertli takımda Tarık Biberovic ile Biberovic'in 18'e sayısı yeterli olmadı. Hayes-Davis de 16 sayı kaydetti.YUKATEL Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, dizinde yaşadığıMavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mario Balotelli, dün ameliyat oldu. Başkanımız Murat Sancak ve başkan danışmanımız Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı vedenildi. 2 ila 3 ay sahalardan uzak kalacak