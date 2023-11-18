Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri ATP Finalleri'nde Alcaraz ile Medvedev son 4 tenisçi arasına kaldı
Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:08

ATP Finalleri'nde Alcaraz ile Medvedev son 4 tenisçi arasına kaldı

AA
ATP Finalleri’nde Alcaraz ile Medvedev son 4 tenisçi arasına kaldı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Carlos Alcaraz ile Daniil Medvedev, yarı finale yükseldi.

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, Tekler Kırmızı Grup'ta iki maç oynandı.

Dünya 2 numarası İspanyol Alcaraz, 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 1 saat 20 dakika süren mücadelenin ardından 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek grubu lider tamamladı ve turnuvada son 4 tenisçi arasına kaldı. Rakibine mağlup olmasına rağmen grubu iki galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Medvedev de yarı final vizesi alan diğer tenisçi oldu.

Diğer müsabakada, 7 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, dünya 5 numarası Rus Andrey Rublev'i 6-4'lük setlerin ardından 2-0 mağlup etmesine rağmen grupta üst tura çıkamadı. Organizasyonun yarı final aşamasında, İtalyan Jannik Sinner ile Medvedev, Alcaraz ile dünya 1 numarası Novak Djokovic karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Alman medyasında "skandal" hazımsızlık! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Eurofighter sorusuna çok net cevap: Bizi tehdit etmeyin!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor
İYİ Parti 9 ayda böyle çöktü: İstifa gerekçelerinin sonu gelmiyor
Berlin Ziyaretinde Ne oldu?
Özel'den tam destek alan HDP'liler tehditler savurdu! Ya Öcalan'a özgürlük...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bir zamanların en ünlü modeliydi! Görenler tanıyamıyor: "Kendime yaptığım en büyük kötülük..."
Son dakika haberi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den SABAH Spor'a gündemi sarsacak açıklamalar! "TFF'de şike için özel birim var"
ABD ve ÇİN ittifakı mı, aman Allah’ım!
ARKADAŞINA GÖNDER
ATP Finalleri'nde Alcaraz ile Medvedev son 4 tenisçi arasına kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA