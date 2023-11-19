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Giriş Tarihi: 19.11.2023 10:50

ATP Finalleri'nde Alcaraz'ı yenen Djokovic, finale yükseldi

AA
ATP Finalleri’nde Alcaraz’ı yenen Djokovic, finale yükseldi

Profesyonel Tenisçiler Birliği Finalleri'nde Carlos Alcaraz'ı mağlup eden Novak Djokovic, finalde İtalyan Jannik Sinner'in rakibi oldu.

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, dünya 1 numarası Sırp Djokovic ile 2 numarası İspanyol Alcaraz karşılaştı. 1 saat 28 dakika süren mücadeleyi baştan sona önde götüren Djokovic, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0'la geçti.

Bugün TSİ 20.00'de başlayacak finalde, dünya 4 numarası Sinner ile karşılaşacak 36 yaşındaki tenisçi, bu maçı da kazanması halinde, İsviçreli Roger Federer'i geçerek 7 kez ile organizasyon tarihinin teklerde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçisi olacak.

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ATP Finalleri'nde Alcaraz'ı yenen Djokovic, finale yükseldi
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