ATP Finalleri’nde Alcaraz’ı yenen Djokovic, finale yükseldi

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, dünya 1 numarası Sırp Djokovic ile 2 numarası İspanyol Alcaraz karşılaştı. 1 saat 28 dakika süren mücadeleyi baştan sona önde götüren Djokovic, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0'la geçti.

Bugün TSİ 20.00'de başlayacak finalde, dünya 4 numarası Sinner ile karşılaşacak 36 yaşındaki tenisçi, bu maçı da kazanması halinde, İsviçreli Roger Federer'i geçerek 7 kez ile organizasyon tarihinin teklerde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçisi olacak.