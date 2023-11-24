Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Spor Turizmi Çalıştayı'na katıldı! "Türkiye bir spor ülkesi olduğunu tüm dünyaya göstermiştir"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Rize'nin her yıl artarak devam eden ulaştırma, konaklama ve spor tesisi yatırımlarıyla keşfedilmeyi bekleyen bir spor turizmi destinasyonu olduğunu vurgulayarak, kentin spor turizminde marka şehirler arasında yerini almasında hiçbir engel bulunmadığını söyledi. Bak, Rize'de bir otelde düzenlenen "Rize Spor Turizmi Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, çalıştayın, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Türkiye'nin ve Rize'nin spor markasına katkı sağlayacak çok önemli bir program olduğunu söyledi.

Spor turizminin, son yıllarda en hızlı büyüme gösteren turizm çeşitlerinden biri olduğunu belirten Bak, "Sahip olduğu özellikler sayesinde turizm etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve turizm sezonunun uzatılması gibi imkanlar sağlayarak ülke ekonomilerine çok ciddi katkılar sağlayabilmektedir. Hepimizin bildiği üzere, Türkiye aynı anda dört mevsimin yaşandığı, kış sporlarından yaz sporlarına elverişli doğasıyla, üst düzey tesis altyapısıyla adeta bir spor turizmi ülkesidir. Bakanlığımız da spor turizmi alanında çok ciddi çalışmalar yürütmektedir" diye konuştu.

Bak, Bakanlığın katkılarıyla 11. Kalkınma Planı'nda spor turizminin ilk kez stratejik alan olarak plana dahil edildiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"12. Kalkınma Planı'nda da belirtildiği üzere, Türkiye'nin bir spor turizmi destinasyonu olarak cazibesinin artırılması, ülke spor markası imajının güçlendirilmesi, yeni pazarlama ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi gibi hedeflere ulaşmak için tüm paydaşlarımızla el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rize'de yaptığımız bu çalışma da bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik attığımız güçlü adımlardan bir tanesi. Rize, ormanı, görkemli dağları ve Karadeniz'in huzur veren sesiyle sadece bir şehir değil, keşfedilmeyi bekleyen bir spor turizmi destinasyonudur."