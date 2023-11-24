Haber hattı

Lider F.Bahçe'nin maçınıKardeşler yönetecek
TRENDYOL Süper Lig'in 13. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Milli arayı averajla lider kapatan F.Bahçe'nin sahasında 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Karagümrük'ü ağırlayacağı mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. TakipçisiG.Saray'ın, Alanyakarşılaşmasındaise düdük AliŞansalan'da olacak.
YARIN
13.30 İstanbulspor-Hatayspor: Tugay
Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep- MKE Ankaragücü:
Ümit Öztürk
16.00 Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç
Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray- Alanyaspor: Ali
Şansalan
PAZAR
13.30 Kayserispor- Yukatel Adana
Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Antalyaspor-Çaykur Rizespor:
Turgut Doman
16.00 Samsunspor-Beşiktaş:
Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe-Karagümrük: Arda
Kardeşler
PAZARTESİ
20.00 Başakşehir-Pendik: Cihan Aydın
20.00 EMS Yapı Sivasspor-
Trabzonspor: Volkan Bayarslan
EURO 2024 PLAY-OFFEŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
ALMANYA'DA düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası biletini cebine koyan Türkiye'nin son torbadan gelecek rakipleri de netleşiyor... Hak kazanacak 3 takımın belirleneceği play-off eşleşmeleri belli oldu. A Milli Takımımız'ın 2. torbada yer alacağı kura çekimine katılacak son ekiplerin eşleşmeleri şu şekilde: A Yolu: Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan galibi, B Yolu: Polonya-Estonya / Galler-Finlandiya kazananı, CYolu: Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan galibi. Tek ayaklı olacak yarı finaller21 Mart 2024'te, finaller 26 Mart2024'te oynanacak.
TFF'DEN SÜPER KUPAİÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
TFF, Süper Kupa maçının nerede oynanacağı hakkındaki tartışmalara dair bir bildiri yayınlayıp son noktayı koydu. Açıklama şöyle "Federaslon olarak Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimizealternatif gelir kaynaklarıoluşturmak üzere çok önemli projeler yürütmekteyiz. Bu vizyonla, futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına organizasyon yetkisi federasyonumuza ait olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasıdaha önce de açıkladığımızüzere, 29 Aralık 2023 CumaTSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ınbaşkenti Riyad'da bulunanAl-Awwal ParkStadyumu'nda oynanacaktır. Yayıncı kuruluşumuz Turkuaz Medya Grubu kanallarından olan ATV'de canlı olarak yayınlanacaktır. TFF'nin yaptığı resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."