Haber hattı

TRENDYOL Süper Lig'in 13. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Milli arayı averajla lider kapatan F.Bahçe'nin sahasında 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Karagümrük'ü ağırlayacağı mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.YARIN13.30 İstanbulspor-Hatayspor: TugayKaan Numanoğlu16.00 Gaziantep- MKE Ankaragücü:Ümit Öztürk16.00 Konyaspor-Kasımpaşa: DirençTonusluoğlu19.00 Galatasaray- Alanyaspor: AliŞansalanPAZAR13.30 Kayserispor- Yukatel AdanaDemirspor: Kadir Sağlam16.00 Antalyaspor-Çaykur Rizespor:Turgut Doman16.00 Samsunspor-Beşiktaş:Abdulkadir Bitigen19.00 Fenerbahçe-Karagümrük: ArdaKardeşlerPAZARTESİ20.00 Başakşehir-Pendik: Cihan Aydın20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan BayarslanALMANYA'DA düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası biletini cebine koyan Türkiye'nin son torbadan gelecek rakipleri de netleşiyor... Hak kazanacak 3 takımın belirleneceği play-off eşleşmeleri belli oldu. A Milli Takımımız'ın 2. torbada yer alacağı kura çekimine katılacak son ekiplerin eşleşmeleri şu şekilde:Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan galibi,Polonya-Estonya / Galler-Finlandiya kazananı,Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan galibi.TFF, Süper Kupa maçının nerede oynanacağı hakkındaki tartışmalara dair bir bildiri yayınlayıp son noktayı koydu. Açıklama şöyle "Federaslon olarak Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek veçok önemli projeler yürütmekteyiz. Bu vizyonla, futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına organizasyon yetkisi federasyonumuza ait olanYayıncı kuruluşumuz Turkuaz Medya Grubu kanallarından olan ATV'de canlı olarak yayınlanacaktır. TFF'nin yaptığı resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."