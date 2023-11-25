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Giriş Tarihi: 25.11.2023

Umut Evi’nden olimpiyatlara

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Umut Evi’nden olimpiyatlara

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Umut Evi projesi kapsamında açılan spor okulunda çocuklar ve gençler, çeşitli branşlarda antrenörlerden eğitim almaya başladı

P&G Türkiye, 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası başlattığı Umut Evi Projesi'ni, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayata geçirdi. Üç ayrı başlıkta hizmet sunan Umut Evi projesinde; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle çocuk ve gençlerin spor eğitimi almalarına olanak sağlayan, spor okulu açıldı. Çocuklar burada voleybol, basketbol, hentbol, futbol ve atletizm gibi branşlarda deneyimli antrenörlerden eğitim alacak. Böylece genç yeteneklerin gelecekte olimpiyatlarda mücadele etmesi için önemli bir adım atılmış olacak.

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Umut Evi’nden olimpiyatlara
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