Umut Evi’nden olimpiyatlara

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Umut Evi projesi kapsamında açılan spor okulunda çocuklar ve gençler, çeşitli branşlarda antrenörlerden eğitim almaya başladı
P&G Türkiye, 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası başlattığı Umut Evi Projesi'ni, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayata geçirdi. Üç ayrı başlıktahizmet sunan UmutEvi projesinde; TürkiyeMilli Olimpiyat Komitesi(TMOK) iş birliğiyle çocukve gençlerin spor eğitimialmalarına olanaksağlayan, sporokulu açıldı. Çocuklar burada voleybol, basketbol, hentbol, futbol ve atletizm gibi branşlarda deneyimli antrenörlerden eğitim alacak. Böylece gençyeteneklerin gelecekteolimpiyatlarda mücadeleetmesi için önemli bir adımatılmış olacak.