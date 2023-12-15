VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yarı finalde!

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'u 25-16, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen VakıfBank grubunu namağlup lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi.
Sarı-siyahlılar, yarı finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla eşleşecek. VakıfBank, yarı final karşılaşmasını 16 Aralık Cumartesi günü TSİ 09.00 veya 14.30'da oynayacak.
VakıfBank-Dentil Praia Clube karşılaşmasının ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:
1 - VakıfBank - 6 puan
2 - Dentil Praia Clube - 3 puan
3 - Sport Center - 0 puan