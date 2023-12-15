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Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:45 Son Güncelleme: 15.12.2023 11:45

VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finalde!

VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yarı finalde!

VakıfBank, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu’ndaki ikinci ve son maçında Brezilya’nın Dentil Praia Clube takımını 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'u 25-16, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen VakıfBank grubunu namağlup lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Sarı-siyahlılar, yarı finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla eşleşecek. VakıfBank, yarı final karşılaşmasını 16 Aralık Cumartesi günü TSİ 09.00 veya 14.30'da oynayacak.

VakıfBank-Dentil Praia Clube karşılaşmasının ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

1 - VakıfBank - 6 puan

2 - Dentil Praia Clube - 3 puan

3 - Sport Center - 0 puan

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VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finalde!
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