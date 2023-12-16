Haber hattı

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Giriş Tarihi: 16.12.2023

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Vakıf ve Eczacı el ele yarı finalde
Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer alan takımlarımız, oynadıkları iki maçı da kazanarak yarı finale yükseldi. VakıfBank, B Grubu'nda Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'ü 25-16, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. A Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Dynavit ise ev sahibi ülkenin takımı Tianjin Boai Bank'ı 3-0 yendi. Setler 25-21, 25-23 ve 25-19 sonuçlandı. Yarı finalde VakıfBank, A Grubu'nun ikincisi Tianjin Boai Bank (14.30), Eczacıbaşı ise B Grubu'nun ikincisi Dentil Praira Clube (09.00) ile bugün karşı karşıya gelecek.

Yusuf Yazıcı'nın evi ikinci kez soyuldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde önceki akşam oynanan Lille-Klaksvik maçı esnasında Yusuf Yazıcı'nın evi hırsızlar tarafından soyuldu. 26 yaşındaki milli futbolcunun lüks saatleri, kıyafetleri ve deri eşyalarının çalındığı öğrenildi. Daha önce 2020 yılının başlarında dizinden ameliyat olmak için İtalya'ya giden oyuncunun evine yine hırsızlar girmiş ve arabası ile değerli eşyaları çalınmıştı.

Atilla Karaoğlan'ı VAR kurtardı!
AVRUPA Ligi'nde Villarreal'in, Rennes'i deplasmanda 3-2 yendiği maçın uzatma dakikalarında ilginç bir pozisyon yaşandı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmanın 90+12. dakikasında Rennes, Lorenz Assingnon ile topu filelere gönderdi. Karaoğlan golü verirken, VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu izledi. Gol öncesinde kazanılan serbest vuruşu kullanan oyuncunun, direkten dönen meşin yuvarlağa kimse temas etmeden tekrar dokunması nedeniyle kararını iptal etti.

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