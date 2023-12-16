Haber hattı

Hangzhou kentinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer alan takımlarımız, oynadıkları iki maçı da kazanarak yarı finale yükseldi. VakıfBank, B Grubu'nda Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'ü 25-16, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. A Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Dynavit ise ev sahibi ülkenin takımı Tianjin Boai Bank'ı 3-0 yendi. Setler 25-21, 25-23 ve 25-19 sonuçlandı. Yarı finaldebugün karşı karşıya gelecek.Avrupa Konferans Ligi'nde önceki akşam oynanan Lille-Klaksvik maçı esnasında Yusuf Yazıcı'nın evi hırsızlar tarafından soyuldu. 26 yaşındaki milli futbolcununöğrenildi. Daha önce 2020 yılının başlarında dizinden ameliyat olmak için İtalya'ya giden oyuncunun evine yine hırsızlar girmiş ve arabası ile değerli eşyaları çalınmıştı.Ligi'nde Villarreal'in, Rennes'i deplasmanda 3-2 yendiği maçın uzatma dakikalarında ilginç bir pozisyon yaşandı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmanın 90+12. dakikasında Rennes, Lorenz Assingnon ile topu filelere gönderdi. Karaoğlan golü verirken, VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu izledi.nedeniyle kararını iptal etti.