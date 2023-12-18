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Giriş Tarihi: 18.12.2023

En güçlüsü Eczacıbaşı

SUAT UMURHAN
En güçlüsü Eczacıbaşı

İlk seti 25-19 kaybeden Eczacıbaşı, 25-23’lük iki setle 2-1 öne geçti. Vakıf 25-23 ile skoru 2-2’ye getirirken final setinde Boskovic’in muhteşem oyunu ile turuncu-beyazlılar, tarihindeki 4. finalinde 3. altın madalyasına ulaştı

Türk Kadın Voleybolu ile ne kadar gurur duysak az… Kadınlar, her sezon kulüplerden milli takıma bize başarı yağmuru yaşatırken bu kez kulüpler düzeyinde en üst seviyedeki turnuvada, Çin'de iki Türk takımı karşı karşıyaydı… İlk sette Thompson'un 9 sayısı ile Vakıf ağırlığını koyarken 25-19 ile kazanan taraftı. 2. sette kendine gelen Eczacı, Hande'nin sayıları ve Boskovic ile Alexa'nın da etkili oyunu sonrası 25-23 kazanıp durumu 1-1'e getirdi. 3. set, Boskovic-Thompson düellosuna sahne oldu. Savunmada daha etkili olan Eczacıbaşı, file önündeki farkıyla 25-23 kazandı.

BOSKOVİC, VAKIF'I YIKTI GEÇTİ!
VakıfBank 4. setle birlikte Gabi'nin önderliğinde toparlanıp 25-23 ile mücadeleyi final setine taşıdı: 2-2! Son sete iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken Boskovic sahneye çıktı. Sırp yıldız, kritik anlarda aldığı 6 sayısı ile VakıfBank'ın tüm direncini kırarken Alexa Gray de 5 sayısı ile katkı verince şampiyonluk 15-9'luk skorla son seti kazanan Eczacıbaşı'nın oldu.

'DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ'
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Tüm dünyaya voleybol nasıl oynanır gösterdik" dedi. Her iki takımı da kutlayan Üstündağ, şu sözlerle Türk voleyboluna övgüler yağdırdı: "Gurur duyuyorum. İki Türk takımı final oynadı ve kupa sonunda Türkiye'ye geldi. İnanıyorum ki daha yolun başındayız. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da madalya alacağız. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını biliyoruz. Bir hayaliniz varsa, bunun heyecanını yaşıyorsanız başarılı olmamak elde değil."

RÖVANŞI ALDI!
İki takım, 20 Mayıs 2023'te CEV Şampiyonlar Ligi finalinde yine karşı karşıya gelmişti. O gün 3-1 kazanıp şampiyonluk kupasını VakıfBank kaldırırken, dün Eczacıbaşı 3-2 galip gelip rövanşı aldı.

EBEDİ DOSTLUK
Finalde rakibine kaybeden VakıfBank kulübünün sosyal medya hesabından büyük bir jest yapıldı. Sarı-siyahlılar, "2023 Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan kıymetli rakibimiz ve dostumuz Eczacıbaşı Spor Kulübü'nü tebrik ederiz" ifadelerini kullanırken, mesaja kalp emojisi de ekledi.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem kazanan Eczacıbaşı Dynavit hem de gümüş madalya elde eden VakıfBank'ı tebrik etti. Başkan Erdoğan yayımladığı mesajda, "FIVB Kadınlar Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonluğuna üçüncü kez erişen Eczacıbaşı Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Tarihte ilk defa finalde karşı karşıya gelen ve bizleri gururlandıran iki Türk voleybol takımımız Eczacıbaşı ve Vakıfbank'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.

BAKAN BAK: TÜRK MÜHRÜ!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon Eczacıbaşı'nı tebrik ederken VakıfBank'a da teşekkür etti. Bak, "FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na Türk mührünü vurduk" ifadelerini kullandı.

MADALYA YAĞMURU
Türk takımları, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda madalyaları hanesine yazdırmaya devam ediyor. Eczacıbaşı'nın altın madalyayı alması ile birlikte toplam 8 altına (VakıfBank 4, Eczacıbaşı 3, F.Bahçe 1) ulaştık. Bu platformda ayrıca 4 gümüş ve 6 bronz madalyamız var.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA FİLEYE DAMGA VURDUK!
Milletler Ligi (Kadın Milli Takım)
Avrupa Şampiyonası (Kadın Milli Takım)
Dünya Kupası (Kadın Milli Takım)
Challenger Kupası (Erkek Milli Takım)
Avrupa Altın Ligi (Erkek Milli Takım)
Kadınlar Şampiyonlar Ligi (VakıfBank)
Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası (Eczacıbaşı)

25
Bu kupa, Türk takımlarının kadınlar arenasında kulüpler olarak uluslararası düzeydeki 25. şampiyonluğu oldu.

BİR GÖRÜŞ / MURAT ÖZBOSTAN
VOLEYBOLDA LİDER ÜLKEYİZ
2023 voleybolumuz için altın bir yıl oldu. Hem Avrupa kupalarında hem milli takım seviyesinde hem de dünya kategorinde önemli başarılara imza atıldı.. Bugün sadece Avrupa'da değil, dünyada da en büyük ilgiyi gören ülkeyiz.. İki Türk takımı, nefis bir maç çıkardı. Eczacıbaşı kupaya ulaşmak için daha motive olsa da set vermeden finale gelen VakıfBank da gücünün farkındaydı.. Ama Eczacıbaşı Dynavit'te, kaptan Tijana Boskovic 28 sayı, Hande Baladın 19, Alexa Gray 17, Sinead Jack-Kısal 14 sayıyla oynadı.. Takımlar adına kupaya ulaşmak için ekstra güç sarf ettiler.. Takım, 14 blok ve 4 servis sayısı elde etti. Final setinde hiç geriye düşmediler.. İki değerli takım da ülkemiz adına büyük iş başardı.. Hem de Çin'de... Bugün voleybolda lider ülke olduk tartışmasız.. Cumhuriyet kadınları, 100. yaşımızda ne var ne yoksa tüm kupaları aldı.. Kadınların bu başarısı, genç nüfusuyla dikkat çeken ülkemizde birçok çocuk ve genç kızlarımıza yol gösterici oldu. Bugün birçok aile, voleybola ilgi duyan çocuklarını kurslara yazdırıyor.. 2023 yılı boyunca dünya voleybol tarihine damga vuran voleybol camiamızın tüm paydaşlarını kutluyorum..

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