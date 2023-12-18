En güçlüsü Eczacıbaşı

Türk Kadın Voleybolu ile ne kadar gurur duysak az… Kadınlar, her sezon kulüplerden milli takıma bize başarı yağmuru yaşatırken bu kez kulüpler düzeyinde en üst seviyedeki turnuvada, Çin'de iki Türk takımı karşı karşıyaydı… İlk sette Thompson'un 9 sayısı ile Vakıf ağırlığını koyarkenile kazanan taraftı. 2. sette kendine gelen Eczacı, Hande'nin sayıları ve Boskovic ile Alexa'nın da etkili oyunu sonrasıkazanıp durumugetirdi. 3. set, Boskovic-Thompson düellosuna sahne oldu. Savunmada daha etkili olan Eczacıbaşı, file önündeki farkıyla 25-23 kazandı.VakıfBank 4. setle birlikte Gabi'nin önderliğinde toparlanıp 25-23 ile mücadeleyi final setine taşıdı:Son sete iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken Boskovic sahneye çıktı.Alexa Gray de 5 sayısı ile katkı verinceTürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ,dedi. Her iki takımı da kutlayan Üstündağ, şu sözlerle Türk voleyboluna övgüler yağdırdı: "Gurur duyuyorum.Hiçbir başarının tesadüf olmadığını biliyoruz. Bir hayaliniz varsa, bunun heyecanını yaşıyorsanız başarılı olmamak elde değil."İki takım, 20 Mayıs 2023'te CEV Şampiyonlar Ligi finalinde yine karşı karşıya gelmişti. O gün 3-1 kazanıp şampiyonluk kupasını VakıfBank kaldırırken, dün Eczacıbaşıgalip gelip rövanşı aldı.Finalde rakibine kaybeden VakıfBank kulübünün sosyal medya hesabından büyük bir jest yapıldı. Sarı-siyahlılar, "2023 Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan kıymetli rakibimiz ve dostumuz Eczacıbaşı Spor Kulübü'nü tebrik ederiz" ifadelerini kullanırken, mesaja kalp emojisi de ekledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem kazanan Eczacıbaşı Dynavit hem de gümüş madalya elde eden VakıfBank'ı tebrik etti. Başkan Erdoğan yayımladığı mesajda, "FIVB Kadınlar Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonluğuna üçüncü kez erişen Eczacıbaşı Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Tarihte ilk defa finalde karşı karşıya gelen veifadelerini kullandı. Ayrıca Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon Eczacıbaşı'nı tebrik ederken VakıfBank'a da teşekkür etti. Bak, "FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na Türk mührünü vurduk" ifadelerini kullandı.Türk takımları, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda madalyaları hanesine yazdırmaya devam ediyor. Eczacıbaşı'nın altın madalyayı alması ile birlikte toplam 8 altına (VakıfBank 4, Eczacıbaşı 3, F.Bahçe 1) ulaştık. Bu platformda ayrıca 4 gümüş ve 6 bronz madalyamız var.Milletler Ligi (Kadın Milli Takım)Avrupa Şampiyonası (Kadın Milli Takım)Dünya Kupası (Kadın Milli Takım)Challenger Kupası (Erkek Milli Takım)Avrupa Altın Ligi (Erkek Milli Takım)Kadınlar Şampiyonlar Ligi (VakıfBank)Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası (Eczacıbaşı)Bu kupa, Türk takımlarının kadınlar arenasında kulüpler olarak uluslararası düzeydeki 25. şampiyonluğu oldu.2023 voleybolumuz için altın bir yıl oldu. Hem Avrupa kupalarında hem milli takım seviyesinde hem de dünya kategorinde önemli başarılara imza atıldı.. Bugün sadece Avrupa'da değil, dünyada da en büyük ilgiyi gören ülkeyiz.. İki Türk takımı, nefis bir maç çıkardı. Eczacıbaşı kupaya ulaşmak için daha motive olsa da set vermeden finale gelen VakıfBank da gücünün farkındaydı.. Ama Eczacıbaşı Dynavit'te, kaptan Tijana Boskovic 28 sayı, Hande Baladın 19, Alexa Gray 17, Sinead Jack-Kısal 14 sayıyla oynadı.. Takımlar adına kupaya ulaşmak için ekstra güç sarf ettiler.. Takım, 14 blok ve 4 servis sayısı elde etti. Final setinde hiç geriye düşmediler.. İki değerli takım da ülkemiz adına büyük iş başardı.. Hem de Çin'de... Bugün voleybolda lider ülke olduk tartışmasız.. Cumhuriyet kadınları, 100. yaşımızda ne var ne yoksa tüm kupaları aldı.. Kadınların bu başarısı, genç nüfusuyla dikkat çeken ülkemizde birçok çocuk ve genç kızlarımıza yol gösterici oldu. Bugün birçok aile, voleybola ilgi duyan çocuklarını kurslara yazdırıyor.. 2023 yılı boyunca dünya voleybol tarihine damga vuran voleybol camiamızın tüm paydaşlarını kutluyorum..