Sonunda camı kırdık

Çin'de düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank'ı 3-2 yenerek 3. kez kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit, İstanbul'da büyük coşku ile karşılandı. Kulüp Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Türkiye'ye çok güzel bir sonuç getirdiklerini belirtirken,dedi. Koç Ferhat Akbaş ise şunları söyledi: "Öncelikle Türk finalinin olması hem ülkeyi hem de oyuncuları çok gururlandıran bir tabloydu. Biz kazandık, çok mutluyuz. Oyunculara, teknik ekibe ve yönetime teşekkür ediyorum. Federasyona da teşekkür ediyorum. Biz hep söylüyorduk, camı kıracağız diye. Sonunda kırdık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Her kupayı kazanmak istiyoruz. Hem milli takım, hem de kulüpler olarak her zaman zirvedeyiz. Avrupa ve dünyadaki finallerin hepsini Türk takımları oynuyor.."Özellikle final maçındaki performansıyla şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Hande Baladın, turnuvanın rüya takımına seçilememesinin çok da önemli olmadığını söyledi. Baladın, "Benim için kupa kazanmak daha önemliydi. Her zaman bunun hayalini kurdum. Belki başka turnuvalara nasip olur, kaderim böyle galiba. İlk defa başıma gelmiyor" diye konuştu