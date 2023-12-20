Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sonunda camı kırdık
Giriş Tarihi: 20.12.2023

Sonunda camı kırdık

BERKAY TURAN
Sonunda camı kırdık

Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit, dün yurda dönerken antrenör Ferhat Akbaş, “Biz, hep camı kıracağız diye söylüyorduk. Sonunda kırdık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Her kupayı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı

Çin'de düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank'ı 3-2 yenerek 3. kez kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit, İstanbul'da büyük coşku ile karşılandı. Kulüp Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Türkiye'ye çok güzel bir sonuç getirdiklerini belirtirken, "Ferhat hoca ve kızlarımla iftihar ediyorum" dedi. Koç Ferhat Akbaş ise şunları söyledi: "Öncelikle Türk finalinin olması hem ülkeyi hem de oyuncuları çok gururlandıran bir tabloydu. Biz kazandık, çok mutluyuz. Oyunculara, teknik ekibe ve yönetime teşekkür ediyorum. Federasyona da teşekkür ediyorum. Biz hep söylüyorduk, camı kıracağız diye. Sonunda kırdık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Her kupayı kazanmak istiyoruz. Hem milli takım, hem de kulüpler olarak her zaman zirvedeyiz. Avrupa ve dünyadaki finallerin hepsini Türk takımları oynuyor. Çünkü tüm kulüpler ve federasyon bunun için çabalıyor."

HANDE: İLK DEFA BAŞIMA GELMİYOR!
Özellikle final maçındaki performansıyla şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Hande Baladın, turnuvanın rüya takımına seçilememesinin çok da önemli olmadığını söyledi. Baladın, "Benim için kupa kazanmak daha önemliydi. Her zaman bunun hayalini kurdum. Belki başka turnuvalara nasip olur, kaderim böyle galiba. İlk defa başıma gelmiyor" diye konuştu

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener'e bir şok daha! PORTAŞ’ı 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti
Meral Akşener'den İYİ Parti'ye operasyon vurgusu: Bu bir savaş ilanıdır... Ben varım!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Büyük Marmara depremi kapıda mı? Kandilli ve İTÜ'den peş peşe deprem açıklaması
Başkan Erdoğan: AB artık bu yanlıştan vazgeçmeli
İki pilot kazada can verdi! Sürücü pilot tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e sert cevap: Bazı arkadaşlar haddini aşıyor!
Togg 40 fabrika doğurdu
Katil İsrail'den rehine takası oyunu! Hamas'tan flaş açıklama: Müzakere olmayacak
Mersin’deki akaryakıt ihale vurgununa büyük tepki
ARKADAŞINA GÖNDER
Sonunda camı kırdık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA