Lig'de Sivasspor, evinde İstanbulspor'u tek golle devirdi. Yeni 4 Eylül Stadı'ndakiBu sezon sahasında ilk kez kazanan Yiğido, puanını 21'e çıkardı. 8 puanda kalan İstanbulspor'da teknik direktör, "30 senedir futbolun içindeyim ama böyle bir şey hiç yaşamadım (Trabzon maçındaki sahadan çekilme kararı). Bende iz bıraktı, ailemle de çok konuştum. Arada düşüneceğim ve kararlarım olabilir" diyerek veda sinyali verdi.GAZIANTEP FK, Süper Lig'deki kötü gidişine dün Fatih Karagümrük deplasmanında son verdi. Kırmızı-siyahlılar zorlu mücadeleyi 3-0 kazandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada Gaziantep FK'nın gollerini4 maç aradan sonra kazanan konuk takım, puanını 19 yaptı. Karagümrük ise 17 puanda kaldı.TRENDYOL 1. Lig'de Marmara Derbisi'nde Tuncay Şanlı'nın ekibi Sakaryaspor ile Ertuğrul Sağlam'ın yönetimindeki Kocaelispor karşı karşıya geldi.5 maç sonra deplasmanda kaybeden Körfez ekibi ise 33 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Günün diğer karşılaşmasındaAnkara temsilcisi ise evindeki galibiyet hasretini 4 müsabakaya çıkardı.İTALYA Serie A'da Juventus, deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup ederken ilk kez sahaya 11'de çıkan milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça damga vurdu. 18 yaşındaki futbolcu, 12. dakikada attığı müthiş golle Torino ekibini 1-0 öne geçirdi.Ev sahibi takım 51. dakikada Jaime Baez ile beraberliği yakaladı. 81. dakikada Dusan Vlahovic, Juve'ye galibiyeti getiren vuruşu yaptı. 55'te yerini Vlahovic'e bırakan Kenan, 7 maçta toplam 99 dakika Juve formasını giydi.