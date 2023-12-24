Sivas güldüHakan Yakınbırakıyor! Süper Lig'de Sivasspor, evinde İstanbulspor'u tek golle devirdi. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmadakırmızı-beyazlı ekibin golünü 86'da Rey Manajkaydetti. Bu sezon sahasında ilk kez kazanan Yiğido, puanını 21'e çıkardı. 8 puanda kalan İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın, "30 senedir futbolun içindeyim ama böyle bir şey hiç yaşamadım (Trabzon maçındaki sahadan çekilme kararı). Bende iz bıraktı, ailemle de çok konuştum. Arada düşüneceğim ve kararlarım olabilir" diyerek veda sinyali verdi.
Gaziantep 3 golle coştu
GAZIANTEP FK, Süper Lig'deki kötü gidişine dün Fatih Karagümrük deplasmanında son verdi. Kırmızı-siyahlılar zorlu mücadeleyi 3-0 kazandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada Gaziantep FK'nın gollerini Draguş,Gradel ve Nkoulouattı. 4 maç aradan sonra kazanan konuk takım, puanını 19 yaptı. Karagümrük ise 17 puanda kaldı.
Marmara derbisi Sakarya'nın
TRENDYOL 1. Lig'de Marmara Derbisi'nde Tuncay Şanlı'nın ekibi Sakaryaspor ile Ertuğrul Sağlam'ın yönetimindeki Kocaelispor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Sakarya;Del Valle, Ali Ülgen ve DinoNdlovu'nun golleriylemücadeleyi3-1 kazanıppuanını32'ye çıkardı. 5 maç sonra deplasmanda kaybeden Körfez ekibi ise 33 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Günün diğer karşılaşmasında Tuzlaspor,deplasmanda Gençlerbirliğini2-0 yenerek 4 maç sonra 3 puansevinci yaşadı. Ankara temsilcisi ise evindeki galibiyet hasretini 4 müsabakaya çıkardı.
Kenan Juve tarihine geçti
İTALYA Serie A'da Juventus, deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup ederken ilk kez sahaya 11'de çıkan milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça damga vurdu. 18 yaşındaki futbolcu, 12. dakikada attığı müthiş golle Torino ekibini 1-0 öne geçirdi. KenanYıldız,Juventus'ta ağları sarsan en gençyabancı oyuncu (18 yıl, 233 gün)ünvanını aldı. Ev sahibi takım 51. dakikada Jaime Baez ile beraberliği yakaladı. 81. dakikada Dusan Vlahovic, Juve'ye galibiyeti getiren vuruşu yaptı. 55'te yerini Vlahovic'e bırakan Kenan, 7 maçta toplam 99 dakika Juve formasını giydi.