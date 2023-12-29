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Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:24

Naomi Osaka, tenise kızı için dönüyor

AA
Naomi Osaka, tenise kızı için dönüyor

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Japon Naomi Osaka, kızına her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek amacıyla yeniden tenise dönecek.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 turnuvası Uluslararası Brisbane'den yapılan açıklamada, kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka'nın, 31 Aralık'ta başlayacak turnuvaya katılacağı belirtildi. Turnuvanın düzenleneceği Avustralya'da "Lone Pine" adlı koala barınağını ziyaret eden 26 yaşındaki tenisçi, burada tenise yeniden dönüş gerekçelerini anlattı.

Temmuz ayında dünyaya gelen "Shai" adlı kız çocuğunun dönüş kararında çok etkili olduğunu vurgulayan Osaka, "Anne olmak, hayatımı çok değiştirdi. Birçok konuya bakış açımda farklılıklar var. Doğum yapmak, dünyada başıma gelen en zorlayıcı şey oldu. Beni fiziksel açıdan eskisinden çok daha güçlü bir hale getirdi. Shai'ye her şeyi başaracak kapasitede olduğunu göstermek istiyorum. Tenise dönmemin temel nedeni de bu" ifadelerini kullandı.

2021 yılında katıldığı Fransa Açık tenis turnuvasını depresyonda olduğu gerekçesiyle yarıda bırakan Osaka, sonraki süreçte nadiren kortlara çıkmıştı. Katıldığı turnuvalarda eski formunu yakalayamayan Japon tenisçi, son olarak 2022 Eylül ayında maça çıkmıştı.

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Naomi Osaka, tenise kızı için dönüyor
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