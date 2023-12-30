Türkiye-ABD finali çılgınca olur!

Türkiye'ye yabancı değil… Daha önce F.Bahçe ve Eczacıbaşı formalarını giyen Jordan Thompson, şimdilerde VakıfBank'ın başarısı için ter döküyor. ABD'li oyuncu ile voleybolu, Türkiye'yi ve artık geri sayımına başlanan 2024 Paris Olimpiyatları'nı konuştuk. İşte 26 yaşındaki oyuncuya yönelttiğimiz sorular ve aldığımız cevaplar:Bu 3 takım da birbirinden harika takımlar tabii ki. Belki yönetimsel veya koçların çalışma biçimleri bakımından ufak değişiklikleri, farkları vardır ama üçü de birbirinden iyi takımlar. Benim burada geçirdiğim süre boyunca bu lig çok gelişti. Ben ilk geldiğimde bu ligin belki ilk 4 takımı iyiydi ama şu an baştan aşağı iyi takımlardan kurulu bir lig haline geldi.Her sezon birbirindenfarklı. Bu sezona da güçlübaşlamıştık ancak son maçımızdapek iyi oynayamadık.Sezon böyle bir şey. İnişlerçıkışlar olabilir. Tüm sezon namağlupgitmek çok kolay birşey değil. Biz de iyi oynamadıkve Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzdakötü bir mağlubiyetaldık. Ama kimse kaybetmekistemez, biz de istemiyoruz. Şuanda yapabileceğimiz en iyişey, yenilgilerimizden ders çıkartabilmekve biz de bunu yapıyoruz.Öğreniyoruz, bu yenilgimizdende öğrendik. Buyolculuksa, eminim ki bu yolculuğunsonunda, sezon sonundaçok daha güçlü bir takımolacağız.Böyle bir şey olursa bu gerçektençok çılgın bir şey olur.O gün iki takımın saha içi vesoyunma odasındaki enerjisinitahmin bile edemiyorum.Bence inanılmaz keyifli biroyun ortaya çıkar. Olimpiyatlarınen çılgın maçı olur.Türkiye'de şu anda çok büyük voleybol figürleri var. Gabi, Zehra, Boskovic var. Bunların hepsi harika oyuncular. Bizim maçlarımıza çok fazla genç seyirci geliyor. Hepimiz farklı şekillerde onlara ilham olmaya çalışıyoruz. Ben de bu ilhamın parçası olmak isterim. Belki gülüşümle, belki enerjimle onlara ilham olabilirim. Belki tribünden birisi benim tarzımı görür bu gülümseyen enerjik halimi görür ve en iyi seyirci olmak için motive olur. Böyle bir şeye bile ilham olursam ben çok mutlu olurum.Buraya ilk geldiğimde Giovanni ile çalışacağımiçin biraz gergindim. Çünkü oinanılmaz enerjik biri ve maçlarda, molalardabize ne diyecek, nasıl geri dönüşleryapacak, antrenmanlarda bize nasıl yaklaşacakbundan çok emin değildim. Ama onunyöntemini gördükten sonra anladım ki bubana cesaret veriyor, yukarı çıkartıyor. Çünküo, kazanmak isteyen birisi. Onun bu yüksek enerjisi takımageçiyor ve takımı da yukarı çekiyor.Kolaydı demek istemiyorum ama Giovanni ileçalışmak, onun yöntemleri bana çok uyan birşey. Bu sayede buraya adaptasyonum çokhızlandı, çok kolaylaştı. Buradaki oyuncularda bana çok yardımcı oldu.Açıkçası baskı hissetmiyorum.Onlardan sonra geldiğim içinburada oynuyorum diye düşünmüyorum.Ben bireysel olarak çokdaha farklı bir oyuncuyum. Tarzlarımız,tekniklerimiz farklı, saha içindekienerjilerimiz bile birbirindenfarklı. Bu yüzden kendimi onların devamıgibi hissetmediğimden gergin dehissetmiyorum.Türk mutfağı dünyadaki en büyükfavorim. Çok zengin ve harikabir mutfak. Çok farklı tatlar var.Bir de başka bir mutfakta olmayan,çok farklı yemekler var. Geniş bir yelpazeyesahip. Türkiye'de acıkmak istemiyorum.Sonra kendimi kaybedipher şeyi yemek istiyorum. Ezogelinçorba ve etli dolma favorim. Tatlı olarakise tahinli kabak.Ben çok gezen, dolaşan birisiyim. Dünya Kovid'i de büyük ölçüde atlattığı için daha sosyalim. Sürekli yeni yerler keşfediyorum, yeni restoranlara gidiyorum, yeni yerleri dolaşıyorum ve seviyorum İstanbul'u.İstanbul'da Moda semtini çok seviyorum. Orada çok güzel vintage kıyafetler satan yerler var. Biraz banka hesabımı zorluyor ama yine de orada dolaşmayı, alışveriş yapmayı çok seviyorum. Bir de Fenerbahçe'de Fatel diye küçük bir restoran var. Orası benim en büyük favorilerim arasında yer alıyor.