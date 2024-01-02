Haber hattı

Messi'nin 10.7 milyon $'lık lüks evinde her şey var!
MLS'te İnter Miami forması giyen Lionel Messi'nin saray yavrusu, görenleri hayrete düşürdü. Sezon başına 50 milyon dolar kazanan Arjantinli süperstar,Florida eyaletinde bulunanFort Lauderdale şehrinde10.7 milyon dolara (317 milyonTL) lüks malikâne satınaldı. Evde 10 yatak odası, 1 spa odası, 2 tekne iskelesi ve 1 yüzme havuzu bulunuyor. 10 bin 500 metrekarelik arsaya inşa edilen mülk, yüzen mahallelerden biri olan Bay Colony'deki güvenlikli sitenin içinde yer alıyor. Evde ayrıca 1 İtalyan mutfağı, fitnesssalonu ve ev ofisi var.
Josef de Souza'nın sonadresi RAMS Başakşehir
Sezona istediği gibi başlayamayan RAMS Başakşehir, ara transfer döneminin ilk transferini yaptı. Turunculacivertliler,Beşiktaşve Fenerbahçe'de oynayanBrezilyalı orta sahaJosef de Souza'yı 1.5 yıllığınakadrosuna kattı. 34 yaşındaki futbolcu, en son Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile olan sözleşmesini sonlandırmıştı. Josef, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla 224 maça çıkarken25 gole imzasını attı.
Yalçın yarım sezonda20 milyon TL alacak
Nuri Şahin'in Dortmund'a gitmesinin ardından Antalyaspor ile anlaşma sağlayan 51 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları ortaya çıktı. Şampiyon apoletli hocanın Akdeniz ekibindenyarımsezon için 20 milyon TL'yeyakın bir para kazanacağıöğrenildi. Ayrıca kontratta Antalya'nın Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi ve ligi ilk 4'te tamamlaması durumunda ekstra bonuslar olduğu kaydedildi.
Trendyol&IOC güçlerinibirleştirdi
Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi 'E-TicaretHizmetleri Partneri' oldu. IOC ile iş birliği, Türkiye ile birlikte Avrupa ülkelerini de kapsayacak. Yerli ürün ve üreticileri tüm dünyayla buluşturma hedeflerinde olimpiyatların önemli bir viraj olduğunu belirten Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Bir Türk markası, IOC ile ilkkez böyle önemli bir iş birliğineimza atıyor. Anadolu'nundört bir yanındaki yerli üreticilerimizintasarlayıp ürettiklerinidünyaya taşıyacağız" ifadesini kullandı.