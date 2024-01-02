Haber hattı

MLS'te İnter Miami forması giyen Lionel Messi'nin saray yavrusu, görenleri hayrete düşürdü. Sezon başına 50 milyon dolar kazananEvde 10 yatak odası, 1 spa odası, 2 tekne iskelesi ve 1 yüzme havuzu bulunuyor. 10 bin 500 metrekarelik arsaya inşa edilen mülk, yüzen mahallelerden biri olan Bay Colony'deki güvenlikli sitenin içinde yer alıyor. Evde ayrıcavevar.Sezona istediği gibi başlayamayan RAMS Başakşehir, ara transfer döneminin ilk transferini yaptı.34 yaşındaki futbolcu, en son Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile olan sözleşmesini sonlandırmıştı. Josef, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıylaNuri Şahin'in Dortmund'a gitmesinin ardından Antalyaspor ile anlaşma sağlayan 51 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları ortaya çıktı. Şampiyon apoletli hocanınAyrıca kontratta Antalya'nın Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi ve ligi ilk 4'te tamamlaması durumunda ekstra bonuslar olduğu kaydedildi.Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmioldu. IOC ile iş birliği, Türkiye ile birlikte Avrupa ülkelerini de kapsayacak. Yerli ürün ve üreticileri tüm dünyayla buluşturma hedeflerinde olimpiyatların önemli bir viraj olduğunu belirten Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin,ifadesini kullandı.