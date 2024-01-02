Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 2.1.2024

Haber hattı

Haber hattı
Messi'nin 10.7 milyon $'lık lüks evinde her şey var!
MLS'te İnter Miami forması giyen Lionel Messi'nin saray yavrusu, görenleri hayrete düşürdü. Sezon başına 50 milyon dolar kazanan Arjantinli süperstar, Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale şehrinde 10.7 milyon dolara (317 milyon TL) lüks malikâne satın aldı. Evde 10 yatak odası, 1 spa odası, 2 tekne iskelesi ve 1 yüzme havuzu bulunuyor. 10 bin 500 metrekarelik arsaya inşa edilen mülk, yüzen mahallelerden biri olan Bay Colony'deki güvenlikli sitenin içinde yer alıyor. Evde ayrıca 1 İtalyan mutfağı, fitness salonu ve ev ofisi var.

Josef de Souza'nın son adresi RAMS Başakşehir
Sezona istediği gibi başlayamayan RAMS Başakşehir, ara transfer döneminin ilk transferini yaptı. Turunculacivertliler, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynayan Brezilyalı orta saha Josef de Souza'yı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. 34 yaşındaki futbolcu, en son Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile olan sözleşmesini sonlandırmıştı. Josef, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla 224 maça çıkarken 25 gole imzasını attı.

Yalçın yarım sezonda 20 milyon TL alacak
Nuri Şahin'in Dortmund'a gitmesinin ardından Antalyaspor ile anlaşma sağlayan 51 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları ortaya çıktı. Şampiyon apoletli hocanın Akdeniz ekibinden yarım sezon için 20 milyon TL'ye yakın bir para kazanacağı öğrenildi. Ayrıca kontratta Antalya'nın Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi ve ligi ilk 4'te tamamlaması durumunda ekstra bonuslar olduğu kaydedildi.

Trendyol&IOC güçlerini birleştirdi
Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi 'E-Ticaret Hizmetleri Partneri' oldu. IOC ile iş birliği, Türkiye ile birlikte Avrupa ülkelerini de kapsayacak. Yerli ürün ve üreticileri tüm dünyayla buluşturma hedeflerinde olimpiyatların önemli bir viraj olduğunu belirten Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Bir Türk markası, IOC ile ilk kez böyle önemli bir iş birliğine imza atıyor. Anadolu'nun dört bir yanındaki yerli üreticilerimizin tasarlayıp ürettiklerini dünyaya taşıyacağız" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Altaylı'dan arsızlıkta zirve: Provokasyonu körükledi, ahlaksız saldırgana destek çıktı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Gazze'den dünyaya tarihi mesaj! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Camialarınız istemiyorsa finali Suudi Arabistan’da oynamayalım!
Güney Kore'de muhalefet liderine bıçaklı saldırı!
Son dakika | Ankara'da hareketli saatler! Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yaralı olarak yakalandı
Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler
İsrail'den "Lübnan'ı işgal etme" çağrısı!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika: Malatya'da feci kaza! Otobüs devrildi: 3 ölü, 29 yaralı
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA