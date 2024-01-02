Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Rafael Nadal, 349 gün sonra kortlara galibiyetle döndü
Giriş Tarihi: 2.1.2024 14:02

Rafael Nadal, 349 gün sonra kortlara galibiyetle döndü

AA
Rafael Nadal, 349 gün sonra kortlara galibiyetle döndü

Sakatlıktan dönen eski dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane Turnuvası tek erkekler ilk turunda Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, Avustralya'da düzenlenen ATP 250 turnuvası Uluslararası Brisbane'in ilk tur mücadelesiyle 349 gün sonra kortlara döndü. Dünya klasmanının 98. basamağındaki 2020 ABD Açık şampiyonu Thiem ile karşılaşan 37 yaşındaki Nadal, bir saat 29 dakika sonunda 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip geldi.

Nadal, özel davetle katıldığı turnuvanın ikinci turunda Aslan Karatsev-Jason Kubler eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Ocak 2023'te Avustralya Açık'ın ikinci turunda ABD'li Mackenzie McDonald'a elenen İspanyol tenisçi, bu maçtaki kalça sakatlığının ardından uzun süre kortlardan uzak kaldı. 2024'ün kariyerinin son sezonu olabileceğini açıklayan Nadal, dünya klasmanında 672. sıraya kadar geriledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Altaylı'dan arsızlıkta zirve: Provokasyonu körükledi, ahlaksız saldırgana destek çıktı!
SON DAKİKA | Japonya'da yeni felaket: Uçakta dev patlama! 2 uçak çarpıştı
Güney Kore'de muhalefet liderine bıçaklı saldırı!
Yerel seçim süreci resmen başladı: 36 siyasi parti seçime katılabilecek
Camialarınız istemiyorsa finali Suudi Arabistan’da oynamayalım!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gezi... Riyad... O zihniyet... Ve AK Partililerin sorumluluğu!
SON DAKİKA | MİT terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusunu Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi
Son dakika | Ankara'da hareketli saatler! Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yaralı olarak yakalandı
Son dakika: Gazze'den dünyaya tarihi mesaj! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
ARKADAŞINA GÖNDER
Rafael Nadal, 349 gün sonra kortlara galibiyetle döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA