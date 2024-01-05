Haber hattı

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Giriş Tarihi: 5.1.2024

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Kanarya, Maccabi'yi ezdi, geçti
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Playtika takı mı 109-74 mağlup etti. Güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'da oynanan maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, ligdeki 11. galibiyetini elde etti. Kanarya, başantrenör Jasikevicius yönetimde ise 9. karşılaşmasında 8. zaferini yaşadı. Dorsey attığı 21 sayı ile müsabakanın en skorer ismi olurken, galibiyette başrolü oynadı. 6 oyuncunun çift haneli rakamlara ulaştığı mücadelede Motley de 17 üretti. F.Bahçe haftaya ise Partizan'ı konuk edecek.

Kupada finalin adı F.Bahçe-Mersin
BASKETBOL ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçları dün oynandı. Parkeye ilk çıkan takım olan Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 93-86 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler devreyi de 50-39 üstün kapattı. Meesseman 22 sayıyla zaferin mimarı olurken, Alperi Onar ile Mcbride 19'ar sayı kaydetti. Diğer mücadelede ise ÇBK Mersin, uzatmalarda Beşiktaş'ı 87-84 yenerek Kanarya'nın rakibi oldu. Final bugün saat 19.00'da oynanacak.

2024 Paris ruhu önce Gloria Sports'ta yaşandı
TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Team Türkiye Olimpik Sporcular Zirvesi'nde 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli sporcular ağırlandı. Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğindeki 4 gün süren etkinliğe Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Mete Gazoz ve İbrahim Çolak'ın yer aldığı 47 sporcu katıldı. Gloria Sports Arena'nın CEO'su ve TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir, "Her zaman sporun ve sporcularımızın destekçisi olduğumuz için gururluyuz. Onlara başarılara diliyorum" diye konuştu.

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