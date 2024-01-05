Haber hattı

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Playtika takı mı 109-74 mağlup etti.Kanarya, başantrenöryönetimde ise 9. karşılaşmasında 8. zaferini yaşadı., galibiyette başrolü oynadı. 6 oyuncunun çift haneli rakamlara ulaştığı mücadelede Motley de 17 üretti. F.Bahçe haftaya ise Partizan'ı konuk edecek.BASKETBOL ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçları dün oynandı. Parkeye ilk çıkan takım olan Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 93-86 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler devreyi de 50-39 üstün kapattı.Alperi Onar ile Mcbride 19'ar sayı kaydetti.TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Team Türkiye Olimpik Sporcular Zirvesi'nde 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli sporcular ağırlandı. Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğindeki 4 gün süren etkinliğe Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Mete Gazoz ve İbrahim Çolak'ın yer aldığı 47 sporcu katıldı.