Haber hattı

Kanarya, Maccabi'yiezdi, geçti
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Playtika takı mı 109-74 mağlup etti. Güvenlik tedbirleri nedeniyleLitvanya'da oynananmaçı kazanan sarı-lacivertliekip, ligdeki 11. galibiyetinielde etti. Kanarya, başantrenör Jasikevicius yönetimde ise 9. karşılaşmasında 8. zaferini yaşadı. Dorsey attığı 21 sayı ile müsabakanınen skorer ismi olurken, galibiyette başrolü oynadı. 6 oyuncunun çift haneli rakamlara ulaştığı mücadelede Motley de 17 üretti. F.Bahçe haftaya ise Partizan'ı konuk edecek.
Kupada finalin adıF.Bahçe-Mersin
BASKETBOL ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçları dün oynandı. Parkeye ilk çıkan takım olan Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 93-86 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler devreyi de 50-39 üstün kapattı. Meesseman 22 sayıyla zaferinmimarı olurken, Alperi Onar ile Mcbride 19'ar sayı kaydetti. Diğer mücadeledeise ÇBK Mersin, uzatmalarda Beşiktaş'ı87-84 yenerek Kanarya'nın rakibi oldu.Final bugün saat 19.00'da oynanacak.
2024 Paris ruhu önceGloria Sports'ta yaşandı
TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Team Türkiye Olimpik Sporcular Zirvesi'nde 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli sporcular ağırlandı. Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğindeki 4 gün süren etkinliğe Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Mete Gazoz ve İbrahim Çolak'ın yer aldığı 47 sporcu katıldı. Gloria Sports Arena'nın CEO'su veTMOK Yönetim Kurulu Üyesi ElifÖzdemir, "Her zaman sporun vesporcularımızın destekçisi olduğumuziçin gururluyuz. Onlara başarılaradiliyorum" diye konuştu.