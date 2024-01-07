Haber hattı

Brezilya Milli Takımı ile toplamda 4 Dünya Kupası kazanan Mario Zagallo, 92 yaşında hayatını kaybetti. Zagallo, Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kazanan ilk kişiydi. Pele'nin ölümünün ardından Zagallo, Brezilya'ya 1958 Dünya Kupası'nı kazandıran final maçındaki takımın hayatta kalan son üyesiydi. 33 kez milli takım formasını giyen efsane sol kanat, futbolculuk kariyerinin tamamını ülkesinin kulüplerinden Flamengo ve Botafogo'da geçirdi.Galatasaray'ın eski futbolcusu Juan Mata, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Vissel Kobe takımından ayrıldı. Japon kulübünden İspanyol futbolcu ile ilgili yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu Juan Mata'nın sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldığını belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz eylül ayında transfer olduğu Vissel Kobe'de 1 maça çıkabilen 35 yaşındaki futbolcu, sadece 10 dakika süre alabildi.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 89-58 yendi. Sarı-lacivertliler, ligde üst üste 4, toplamda ise 12. galibiyetini alırken liderliğini sürdürdü. Dorsey attığı 24 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Galatasaray Ekmas ise sahasında konuk ettiği Tofaş'ı 95-76'lık skorla geçti. Beşiktaş Emlakjet de Samsun'u 76-70 mağlup etmeyi başardı.Fransa Kupası son 32 turu maçında Lille, sahasında Golden Lion'u ağırlarken tarihi bir skor ortaya çıktı. Ev sahibi takım, zayıf rakibini 12-0 yenerek adeta topa tuttu. Lille'in gollerini Yusuf Yazıcı (2) Jonathan David (3), Zhegrova (3), Thiago Santos, Heraldsson (2) ve Messoussa kaydetti. 26 yaşındaki milli oyuncumuz Yusuf, 2 golün yanı sıra 2 de asist yaptı ve 82. dakikada yerini Malouda'ya bıraktı.