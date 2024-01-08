Haber hattı

Alperen Şengünşova devam ediyor NBA'DE milli oyuncumuz Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor. Houston Rockets sahasında Milwaukee Bucks'ı 112- 108 mağlup ederek bu sezonki 18. galibiyetini elde ederken Alperen, karşılaşmayı21 sayı ve 11 ribauntladouble double yaparaktamamladı. Rockets'ta Jeff Green ve Jalen Green ise 16'şar sayı kaydetti.
Fenerbahçe Opetrakibe set vermedi VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmandaAydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0yendi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan ve 93 dakika süren karşılaşmada sarılacivertliler, setleri 22-25, 23-25, 17-25 aldı. Kanarya bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar şöyle: Kuzeyboru-PTT: 3-2, Beşiktaş Ayos-Sarıyer Belediyespor: 3-1, Galatasaray Daikin-Nilüfer Bld: 3-0.
Telekom'u devirenDaçka hayat buldu TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçında Darüşşafaka Lassa ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçı Darüşşafaka, BrendanAdams'ın son saniyedekiisabetiyle 86-84 kazanarak6 maçlık mağlubiyet serisinisonlandırdı. Diğer sonuçlar: Çağdaş Bodrum-Aliağa Petkim: 62-80, Bursaspor- Anadolu Efes: 73-83.