Haber hattı

milli oyuncumuz Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor. Houston Rockets sahasında Milwaukee Bucks'ı 112- 108 mağlup ederek bu sezonki 18. galibiyetini elde ederkenRockets'ta Jeff Green ve Jalen Green ise 16'şar sayı kaydetti.Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesindeMimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan ve 93 dakika süren karşılaşmada sarılacivertliler, setleri 22-25, 23-25, 17-25 aldı. Kanarya bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar şöyle: Kuzeyboru-PTT: 3-2, Beşiktaş Ayos-Sarıyer Belediyespor: 3-1, Galatasaray Daikin-Nilüfer Bld: 3-0.Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçında Darüşşafaka Lassa ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçıDiğer sonuçlar: Çağdaş Bodrum-Aliağa Petkim: 62-80, Bursaspor- Anadolu Efes: 73-83.