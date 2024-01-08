Haber hattı

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Giriş Tarihi: 8.1.2024

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Alperen Şengün şova devam ediyor
NBA'DE milli oyuncumuz Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor. Houston Rockets sahasında Milwaukee Bucks'ı 112- 108 mağlup ederek bu sezonki 18. galibiyetini elde ederken Alperen, karşılaşmayı 21 sayı ve 11 ribauntla double double yaparak tamamladı. Rockets'ta Jeff Green ve Jalen Green ise 16'şar sayı kaydetti.

Fenerbahçe Opet rakibe set vermedi
VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan ve 93 dakika süren karşılaşmada sarılacivertliler, setleri 22-25, 23-25, 17-25 aldı. Kanarya bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar şöyle: Kuzeyboru-PTT: 3-2, Beşiktaş Ayos-Sarıyer Belediyespor: 3-1, Galatasaray Daikin-Nilüfer Bld: 3-0.

Telekom'u deviren Daçka hayat buldu
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçında Darüşşafaka Lassa ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçı Darüşşafaka, Brendan Adams'ın son saniyedeki isabetiyle 86-84 kazanarak 6 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Diğer sonuçlar: Çağdaş Bodrum-Aliağa Petkim: 62-80, Bursaspor- Anadolu Efes: 73-83.

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