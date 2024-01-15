Avustralya Açık’ta Medvedev ve Gauff tur atladı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde sabah seansı maçları oynandı. Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, ilk turda Fransız Terence Atmane ile karşılaştı. Avustralya Açık'ta son üç yılda iki kez final oynayan Medvedev, setlerde 2-1 öndeyken (5-7, 6-2, 6-4) rakibinin çekilmesiyle tur atladı.

7 numaralı seribaşı ve geçen yılın finalisti Yunan Stefanos Tsitsipas, dünya klasmanının 130 numarası Belçikalı Zizou Bergs'i 5-7, 6-1, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek tur biletini aldı. 2014 Avustralya Açık şampiyonu 38 yaşındaki İsviçreli raket Stan Wawrinka, 20 numaralı seribaşı Fransız Adrian Mannarino'ya 3-2, Kanadalı Denis Shapovalov da Çek Jakub Mensik'e 3-0 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.