Atakan Karahan, Avustralya Açık Junior’da ikinci turda

Melbourne'da gerçekleşen Avustralya Açık Junior'da yarışan Atakan Karahan ilk turda ev sahibi ülkeden Daniel Jovanovski ile karşılaştı. İlk servislerinden % 84 puan çıkaran temsilcimiz maçta rakibinin servisini 2 kez kırdı ve rakibine servis kırma puanı göstermedi.

1 saat 9 dakika süren karşılaşmada Jovanovski'yi 7-5, 6-3 yenen Atakan Karahan Avustralya Açık Junior'da ikinci tura yükseldi. Atakan Karahan turnuvanın ikinci turunda 9 numaralı seri başı Fransız raket Charlie Camus ile mücadele edecek.