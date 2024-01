Denemeden kaybetmek karakterimde yok

Yamaha ile 4 yıllık birlikteliğini noktalayarak, BMW'ye transfer olan Red Bull'un şampiyon sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ile Berlin'deki lansmanda bir araya geldik. BMW'nin günde 28 model ve 900 adet motosiklet üreterek dünya pazarına sunduğu görkemli fabrikayı gezerken bütün gözler, genç pilotun üzerindeydi. Türk- Alman işçi ve mühendislerin büyük ilgisiyle karşılaşan 27 yaşındaki sporcuyla fotoğraf çektirmek isteyen motor tutkunları sıraya girdi. BMW'nin yeni yıldızı ve umudu olarak vitrinde olan Toprak ile keyifli bir röportaj yaptık. İşte dünya şampiyonu, en korkusuz pilot Razgazlıoğlu'nun geleceğe ve özel yaşamına dair bize özel açıklamaları:Beni motive eden duygu bugüne kadar şampiyon olamamış bir markayı dünya şampiyonu yapmak isteği oldu. Almanya'daki ilgiyi ve fabrikayı gezdiğimde burada çalışan Türklerin mutluluğunu gördükçe daha da gaza geldim. Çünkü böyle bir markanın parçası da olduğum için çok mutluyum. BMW'yi dünya şampiyonu yapmak artık benim görevim. Şu an çoğu kişi BMW'nin motosiklette birinci olabileceğine ve dünya şampiyonu olabileceğine inanmıyor. Ben de bunu insanlara kanıtlamak için BMW ile anlaştım. Ben hangi takımla anlaşırsam anlaşayım, yarışa çıktığım an her zaman elimden gelenin fazlasını yapmışımdır.Dünya Şampiyonu olduktan sonra Yamaha takımında rahatlama oldu. 2022'de her 2. ve 3. olduğum yarışlarda takım çok seviniyordu. Bu durum benim zoruma gidiyordu. Yani 2. ve 3.'lüğe seviniyorsak 1.'lik mücadelesi zor. Devam edebilirdim ama istediğim şartlarla gelmediler. Şunu düşündüm; eğer biz BMW ile kimsenin inanmadığı bir motosikletle, markayla şampiyon olursak bu, büyük bir şey. Hiç başarılmamış bir şey. Dünya şampiyonu olmadan bu markayı bırakmam.Daha çok eski arabaları seviyorum. Ralli tarzı arabaları seviyorum. Hızlı ve Öfkeli filmindeki efsane olan arabalar. Onlardan birkaç tane var. Hevesimi almış durumdayım. Fazla mütevazı olmaya gerek yok. Ben bu kadarını hayal etmemiştim.Hemen değil ama 1-2 sene sonra evlenmeyi açıkçası ben de çok istiyorum. Çocukları çok seviyorum. Onlarla vakit geçirmekten mutluluk duyuyorum. Hayırlısıyla kendime göre uygun birini bulursam evleneceğim. Çocuklarım olursa da daha ne isteyeyim. Sağlıklı olsun yeter.Galiba 6 kırık var. Kırığı olmayan motorcu olmaz! Her türlü kırığı vardır. Benim yine az. Ön lastiğin kayması her zaman güzel düşüştür. Daha kolay, daha yumuşak bir düşüş oluyor. Ama arka lastik kayıp fırlattığı zaman bütün kırıklar oradan oluşuyor. Hiçbir motosiklet sporcusunun sevmediği düşüş şeklidir. Ben düşmekten hiç korkmam. Zaten düşmekten korksaydık böyle başarılar elde edemezdik. Yarıştan önce her zaman heyecan vardır. Ama yarış başladıktan sonra odaklandığım bir şey var. Sanırım ben heyecan ve stresten keyif alıyorum.Büyük konuşmayayım fakat benim mücadeleye girip de kazanamadığım yarış çok azdır. Kazanamadıysam eğer Portekiz'deki gibi motorun gücündendir. Ben son turda, son virajda bir rakibe atak yapmazsam uyuyamam o gece. Denemeden kaybetmek benim yarış karakterimde yok. Kaybedersem de 'Denedim ama olmadı' derim. Ben denemedikten sonra özel yarışçı olamam. Denerim, tutamam kendimi.MotoGP'de doğru zamanı bekliyorum. Çünkü herhangi bir takımla gittiğim zaman orada ben sadece MotoGP'de yarışan ilk Türk'üm demek istemiyorum. Öyle olacaksa Superbike'da tarihi başarılar elde etmek daha önemli. Ancak ileride MotoGP'de istediğim bir takım bulursam ve güçlü bir figür olarak sürekli sahnede olacağıma inanırsam MotoGP'de yarışmak isterim. Çünkü orada podyum ya da birincilik mücadelesi vermek sadece katılmaktan önemli.Motor, düzde çok hızlı Yamaha'ya göre. Virajlarda birkaç eksiği var ama tamamen elektronik ayarla alakalı. Takım yeni, ekip yeni. Onlar şu an benim stilimi öğreniyor. Sürüş stilime uygun dokunuşlara çalışıyorlar. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Red Bull'la uzun yıllar daha çalışmak istediğini aktaran milli motosikletçi, "10 yıldır Red Bull ailesindeyim ve gerçekten çok mutluyum. İyi günde, kötü günde her zaman yanımızdalar. İnşallah belki 10 yıl daha, belki birkaç 10 yıl daha birlikte olabiliriz. Birçok başarıya da beraber imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.Moto kurye işinin yoğunlaşması etkiliyor mu? TRAFIKTE motor kullanmak zor. Sen ne kadar iyi olsan da karşı tarafın ne yapacağı belli değil. Kurye tarafına geldiğimiz zaman biliyorsunuz her motorcu masum değil. Trafikte öyle motosiklet sürenler var ki arabaların arasından geçenler falan. Kimisi var, video çekiyor. Kamera var diye herkese kabadayı kesiliyor. Onlara çok kızıyorum. Adam ileride sola doğru geliyor, kornaya basılı tuta tuta gidiyorsun dibine kadar sonra adama yağdırıyorsun kamera var diye. Çok saçma. Biri bana denk gelsin de onu bekliyorum!