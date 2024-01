Toprak Razgatlıoğlu SABAH Spor'a konuştu: "BMW ile bütün algıları yıkacağım"

"BMW İLE BÜTÜN ALGILARI YIKACAĞIM"

Sezonda hiç şampiyonluğu olmayan BMW takımıyla yarışacaksın. Bu durum kariyerin için büyük bir risk değil mi?

Beni motive eden duygu bugüne kadar şampiyon olamamış bir markayı dünya şampiyonu yapmak isteği oldu. Almanya'daki ilgiyi ve fabrikayı gezdiğimde burada çalışan Türklerin mutluluğunu gördükçe daha da gaza geldim. Çünkü böyle bir markanın parçası da olduğum için çok mutluyum. BMW'yi dünya şampiyonu yapmak artık benim görevim. Şu an çoğu kişi BMW'nin motosiklette birinci olabileceğine ve dünya şampiyonu olabileceğine inanmıyor. Ben de bunu insanlara kanıtlamak için BMW ile anlaştım. Ben hangi takımla anlaşırsam anlaşayım, yarışa çıktığım an her zaman elimden gelenin fazlasını yapmışımdır.