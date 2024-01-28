Toprak Razgatlıoğlu SABAH Spor'a konuştu: "BMW ile bütün algıları yıkacağım"

"VİRAJI KAÇIRSAM DA ASLA VAZGEÇMEM"

Virajlarda gözü kara bir tarzın var. Risk almak senin için ne ifade ediyor?

Büyük konuşmayayım fakat benim mücadeleye girip de kazanamadığım yarış çok azdır. Kazanamadıysam eğer Portekiz'deki gibi motorun gücündendir. Ben son turda, son virajda bir rakibe atak yapmazsam uyuyamam o gece. Denemeden kaybetmek benim yarış karakterimde yok. Kaybedersem de 'Denedim ama olmadı' derim. Ben denemedikten sonra özel yarışçı olamam. Denerim, tutamam kendimi.



"MOTOGP İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUM"

Superbike'da tarihe geçmek mi senin için önemli yoksa MotoGP'de yarışmak mı?

MotoGP'de doğru zamanı bekliyorum. Çünkü herhangi bir takımla gittiğim zaman orada ben sadece MotoGP'de yarışan ilk Türk'üm demek istemiyorum. Öyle olacaksa Superbike'da tarihi başarılar elde etmek daha önemli. Ancak ileride MotoGP'de istediğim bir takım bulursam ve güçlü bir figür olarak sürekli sahnede olacağıma inanırsam MotoGP'de yarışmak isterim. Çünkü orada podyum ya da birincilik mücadelesi vermek sadece katılmaktan önemli.







"FUTBOL KADAR İLGİ GÖRSEK DAHA NELER YAPARDIK!"

Yeni motora uyumun nasıl, teknik anlamda beğendin mi?

Motor, düzde çok hızlı Yamaha'ya göre. Virajlarda birkaç eksiği var ama tamamen elektronik ayarla alakalı. Takım yeni, ekip yeni. Onlar şu an benim stilimi öğreniyor. Sürüş stilime uygun dokunuşlara çalışıyorlar. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Eksikleri görebilmek, yarışa hazır duruma gelmek için motoru daha fazla kullanmamız ve testleri tamamlamamız gerekiyor. İstediğimiz ayarı bulduktan sonra hızlı bir şekilde devam edeceğiz.



"BENİM STİLİME GÖRE DOKUNUŞLAR YAPILACAK..."

Yeni motora uyumun nasıl, teknik anlamda beğendin mi?

Motor, düzde çok hızlı Yamaha'ya göre. Virajlarda birkaç eksiği var ama tamamen elektronik ayarla alakalı. Takım yeni, ekip yeni. Onlar şu an benim stilimi öğreniyor. Sürüş stilime uygun dokunuşlara çalışıyorlar. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Eksikleri görebilmek, yarışa hazır duruma gelmek için motoru daha fazla kullanmamız ve testleri tamamlamamız gerekiyor. İstediğimiz ayarı bulduktan sonra hızlı bir şekilde devam edeceğiz.