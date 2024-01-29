Haber hattı

Avustralya'nın yenikralı Jannik Sinner
SEZONUN ilk grand slami Avustralya Açık'ın tek erkeklerde şampiyonu Jannik Sinner oldu. Yarı finalde Novak Djokovic'i saf dışı bırakan İtalyan sporcu, finalde de Daniil Medvedev'i devirdi. Rakibi karşısında ilk iki seti kaybedip 2-0 geriye düşen 22 yaşındaki raket, sonraki iki oyunu 6-4'le alıp eşitliği sağladı. Son seti de 6-3 kazanıpRus rakibini 3-2 yenen dünya 4 numarası, kariyerinin ilk grand slam zaferini yaşarken Avustralya Açık'ta teklerde mutlu sonaulaşan ilk İtalyan tenisçi oldu.
Bandırma, Giresunönünde şov yaptı:
PLAY-OFF mücadelesi veren Bandırmaspor, sahasında Trendyol 1. Lig'de dibe demir atan Giresunspor'u gol yağmuruyla mağlup etti: 6-0… Yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile üçüncü maçına çıkan Balıkesir ekibi, ilk galibiyetini farklı aldı. Foor'un 11'de kilidi açtığı Bandırma'da Djitte (29 ve 44) ve Emirhan'ın(39) golleriyle devreyi 4-0 kapattı. İkinci yarı da ivmesini yükselten ev sahibi, 80'de Metehan ve 90+1'de Cebio skoru belirledi. 3 maç sonra kazanan Bandırma, puanını 33'e çıkardı. Diğer sonuçlar: Bodrum-Gençlerbirliği: 1-0, Ümraniye-Sakarya: 1-1, Altay-Kocaeli: 0-2.
Kanarya derbiyi aldıkoltuğu bırakmadı
SULTANLAR Ligi'nin derbi mücadelesinde F.Bahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş Ayos'u 3-0 ile geçip 16. galibiyetini aldı. Setleri 24-26,21-25 ve 16-25 kazanan Kanarya'da Magdalena Stysiak 19 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken Beşiktaş'ta 2004'lü Bengisu Aygün ise 11 sayı kaydetti. Beşiktaş, ligdeki 12. mağlubiyetini yaşarken F.Bahçe liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar: Kuzey Boru-Eczacıbaşı:0-3, Muratpaşa-PTT: 3-0, SarıyerÇukurova:2-3, G.Saray-THY: 0-3
Böylesi görülmedi!Gole doymadılar: 26-0
TFF Kadınlar 3'üncü Lig 5'inci Grup'ta Dörtyol Belediyespor, sahasında Hatay Dumlupınarspor'u bozguna uğrattı. Ligin ilk haftasında Kilis Öncüpınar'ı 7-1 mağlup eden Dörtyol, ikinci haftada da rakibini 26-0 ile geçerek tarihi bir galibiyete imza attı. Sudenaz Sanga'nın 6 gol attığı maçta diğerlerini Nilsu Aybek (5), Merve Yavum (4), Mevsim Ocak (4), Simay İskenderun (4), Eylül Krmit (1), Elif Suğra Bayar (1) ve Cemre Tuana Güven (1) kaydetti.
Burak Yılmaz imzayı attı,başkan 'forvet oynar' dedi
İLK sınavını bugün altyapısından yetiştiği Antalyaspor'a karşı verecek olan ve Kayserispor teknik direktörlüğüne getirilen Burak Yılmaz, törenle 2,5 yıllık imza attı. Hırslı ve enerjik bir antrenör olduğunu söyleyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Pes etmeyen,savaşan, mücadeleden korkmayanve her zaman meydan okumalarayol açan bir kariyerimoldu. İnşallah hocalığım böyleolacaktır" dedi. Kulüp Başkanı Ali Çamlı da, "Burak Yılmaz gerekirse forvet yokluğunda çıkar forvet de olur. Daha hâlâ aynı fitliğinikoruyor" yorumunda bulundu.