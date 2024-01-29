Haber hattı

SEZONUN ilk grand slami Avustralya Açık'ın tek erkeklerde şampiyonu Jannik Sinner oldu. Yarı finalde Novak Djokovic'i saf dışı bırakan İtalyan sporcu, finalde de Daniil Medvedev'i devirdi. Rakibi karşısında ilk iki seti kaybedipgeriye düşen 22 yaşındaki raket, sonraki iki oyunualıp eşitliği sağladı. Son seti dekariyerinin ilk grand slam zaferini yaşarkenPLAY-OFF mücadelesi veren Bandırmaspor, sahasında Trendyol 1. Lig'de dibe demir atan Giresunspor'u gol yağmuruyla mağlup etti:… Yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile üçüncü maçına çıkan Balıkesir ekibi, ilk galibiyetini farklı aldı.kilidi açtığı Bandırma'davegolleriyle devreyi 4-0 kapattı. İkinci yarı da ivmesini yükselten ev sahibi, 80'deve 90+1'deskoru belirledi. 3 maç sonra kazanan Bandırma, puanını 33'e çıkardı. Diğer sonuçlar: Bodrum-Gençlerbirliği: 1-0, Ümraniye-Sakarya: 1-1, Altay-Kocaeli: 0-2.SULTANLAR Ligi'nin derbi mücadelesinde F.Bahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş Ayos'u 3-0 ile geçip 16. galibiyetini aldı. Setlerikazanan Kanarya'da Magdalena Stysiak 19 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken Beşiktaş'ta 2004'lü Bengisu Aygün ise 11 sayı kaydetti. Beşiktaş, ligdeki 12. mağlubiyetini yaşarken F.Bahçe liderliğini sürdürdü.TFF Kadınlar 3'üncü Lig 5'inci Grup'ta Dörtyol Belediyespor, sahasında Hatay Dumlupınarspor'u bozguna uğrattı. Ligin ilk haftasında Kilis Öncüpınar'ı 7-1 mağlup eden Dörtyol, ikinci haftada da rakibini 26-0 ile geçerek tarihi bir galibiyete imza attı. Sudenaz Sanga'nın 6 gol attığı maçta diğerlerini Nilsu Aybek (5), Merve Yavum (4), Mevsim Ocak (4), Simay İskenderun (4), Eylül Krmit (1), Elif Suğra Bayar (1) ve Cemre Tuana Güven (1) kaydetti.İLK sınavını bugün altyapısından yetiştiği Antalyaspor'a karşı verecek olan ve Kayserispor teknik direktörlüğüne getirilen Burak Yılmaz, törenle 2,5 yıllık imza attı. Hırslı ve enerjik bir antrenör olduğunu söyleyen 38 yaşındaki çalıştırıcı,dedi. Kulüp Başkanı Ali Çamlı da, "Burak Yılmaz gerekirse forvet yokluğunda çıkar forvet de olur." yorumunda bulundu.