Haber turu

luslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçiriyor. 50 yıldan fazladır kullanılan sarı ve kırmızı kartların ardındanda artık hakemlerin cebindeki yerini alacak. İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre;Hemen uygulanmayacak kural için bu yaz denemelerin başlayabileceği belirtildi.EV Şampiyonlar Ligi playoff turundaki temsilcimiz VakıfBank, rövanş maçında PGE Rysice takımını 3-0 mağlup etti. Polonyalı rakibi karşısında ilk mücadeleyi de aynı skorla kazanan sarısiyahlılar çeyrek finale adını yazdırdı. VakıfBank, 71 dakika süren karşılaşmanın setleri de'lük skorlarla kazandı. Temsilcimiz çeyrek finalde İtalya'nın A.Carraro Imoco Conegliano takımıyla karşılaşacak.THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 105-91 yendi. Avrupa Ligi'nin kararıyla tarafsız sahada Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçı kazanan lacivert-beyazlılar, üst üste 2, toplamda ise 11. galibiyetini elde etti. İlk yarıyı 51-50 geride kapatan Efes, Larkin ve Beaubois'in vites yükseltmesiyle oyunu kontrolüne aldı ve salondan galip ayrıldı. Shane Larkin, 22, Beaubois ise 20 sayıyla zaferin mimarları oldular.evre arasında yaprak dökümü yaşayıp birçok oyuncuyla yollarını ayıran Adana Demirspor, kadrosunu 2015-2016 sezonundagüçlendirdi. Mavi Şimşekler, Hapoel Tel Aviv'den bonservissiz alınan İspanyol orta sahayı 2.5 yıllığına kadrosuna kattığını bildirdi. Adana Demir, tranferini daha önce duyurduğuile de 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.