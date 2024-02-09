Haber turu

IFAB'tan devrim gibi kural: Hakemi aldatmaya mavi kart
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luslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçiriyor. 50 yıldan fazladır kullanılan sarı ve kırmızı kartların ardından "mavi kart"
da artık hakemlerin cebindeki yerini alacak. İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; aldatmaya yönelik hareket yapan ve hakeme yoğun itirazda bulunan oyuncular, mavi kartla cezalandırılacak ve 10 dakika saha dışına alınacak.
Hemen uygulanmayacak kural için bu yaz denemelerin başlayabileceği belirtildi.
VakıfBank çeyrek final biletini aldı
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EV Şampiyonlar Ligi playoff turundaki temsilcimiz VakıfBank, rövanş maçında PGE Rysice takımını 3-0 mağlup etti. Polonyalı rakibi karşısında ilk mücadeleyi de aynı skorla kazanan sarısiyahlılar çeyrek finale adını yazdırdı. VakıfBank, 71 dakika süren karşılaşmanın setleri de 25-12, 25-18, 25-23
'lük skorlarla kazandı. Temsilcimiz çeyrek finalde İtalya'nın A.Carraro Imoco Conegliano takımıyla karşılaşacak.
Efes, Maccabi'yi sahadan sildi!
THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 105-91 yendi. Avrupa Ligi'nin kararıyla tarafsız sahada Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçı kazanan lacivert-beyazlılar, üst üste 2, toplamda ise 11. galibiyetini elde etti. İlk yarıyı 51-50 geride kapatan Efes, Larkin ve Beaubois'in vites yükseltmesiyle oyunu kontrolüne aldı ve salondan galip ayrıldı. Shane Larkin, 22, Beaubois ise 20 sayıyla zaferin mimarları oldular.
Eski G.Saraylı Rodriguez Adana Demirspor'a gitti
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evre arasında yaprak dökümü yaşayıp birçok oyuncuyla yollarını ayıran Adana Demirspor, kadrosunu 2015-2016 sezonunda Galatasaray'da da top koşturan Jose Rodriguez ile
güçlendirdi. Mavi Şimşekler, Hapoel Tel Aviv'den bonservissiz alınan İspanyol orta sahayı 2.5 yıllığına kadrosuna kattığını bildirdi. Adana Demir, tranferini daha önce duyurduğu Stiven Mendoza
ile de 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.