Bravo kızlar! 3 altın 2 rekor

Bulgarıstan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda dün kadınlarda Türk fırtınası esti. Başkent Sofya'da gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo ile altın, silkmede 88 kilo ile gümüş madalya kazanırken, toplamda ise 163 kilo ile 23 yaş altı Avrupa rekoru kırarak altın aldı ve üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Aynı sıklette Gamze Altun ise silkmede 92 kilo ile 23 yaş altı Avrupa rekoru kırarak altın madalya aldı. Koparmada 65 kilo ile 5. olan Gamze, toplamda 157 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.