Toprak Razgatlıoğlu bir ilki yaşatmak istiyor

Dünya Superbike 2021 şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu geçen sezon şampiyonayı 552 puanla 2. sırada tamamladı. Yeni sezon için Rokit BMW takımıyla sözleşme imzalayan Razgatlıoğlu, geride bıraktığı sezonu ve yeni sezondaki hedeflerini değerlendirdi. Yeni sezonda anlaşma sağladığı takıma bir ilki yaşatmak istediğini aktaran Razgatlıoğlu, "Yeni sezonda neler bizi bekliyor şu anda bilmiyoruz o yüzden heyecan var. BMW takımıyla anlaştık bizim için çok önemli bir sezon elimizden geleni yapacağız her zamanki gibi herkesin çok büyük beklentisi var. Herkes heyecanla yarışları bekliyor. Çünkü BMW markası daha öncesinde yarışlarda gerçekten çok başarılı bir marka değildi ama bizle beraber farklı şeyler olacağını düşünen herkes yarışları bekliyor. Biz bile açıkçası heyecanla ilk yarışı bekliyoruz, iki hafta sonra ilk yarışımız var" dedi.

"ANTRENMANDA BİRİYLE ÇEKİŞMEYE BAŞLADIĞINIZDA GERÇEKTEN BİR YARIŞ ATMOSFERİ OLUŞUYOR"

Yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlandığını aktaran Razgatlıoğlu, "Antrenmanlar çok yoğun geçiyor. Özellikle Deniz, Can, Bahattin onlarla beraber burada antrenman yapmak gerçekten çok güzel ve tek başımıza antrenman yaptığımız zaman hiçbir yararını görmedik. Antrenmanda biriyle çekişmeye başladığınızda gerçekten bir yarış atmosferi oluşuyor orada ve antrenman aslında daha yararlı bir hale geliyor. Çünkü antrenman bile olsa ufak motor sürseniz bile her zaman bir şey öğreniyorsunuz motor sürerken gerçekten çok yoğun geçiyor. Özellikle son altı gündür hava güzel değerlendiriyoruz ve her gün antrenman yapıyoruz. Bizim açımızdan çok güzel geçiyor ve yorucu geçiyor. Özellikle günümüzün yarısından çoğunu pistte geçiriyoruz ve her gün motora biniyoruz" diye konuştu.

"İÇERİDEKİ ATMOSFER ÇOK GÜZEL VE TAKIM ARKADAŞLARIM ÇOK İYİ"

Yeni takımındaki adaptasyon sürecini anlatan Razgatlıoğlu, "Şu an her şey çok güzel özellikle 4 senenin ardından başka bir takıma, başka bir atmosfere geçmek tabii ki de bir farklı karşılıyorsunuz ama dediğim gibi içerideki atmosfer çok güzel ve takım arkadaşlarım çok iyi. Özellikle çalışanlar herkesin yüzü gülüyor diyebilirim. Çünkü onlar da artık bir başarı bekliyor başarı istiyor. Ellerinden geleni yapıyorlar ve senelerdir aynı takım ve farklı bir yeniliklerle herkesin yüzü gülmeye başladı. Çok güzel karşılandım içeride bu bizim çok önemli. Karşı taraf ne kadar pozitif olursa biz o kadar pozitif oluyoruz. O yüzden şu anda her şey çok güzel gidiyor. İnşallah başarılar elde ettikten sonra da daha da iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.