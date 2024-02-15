Altın adamlar

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarih yazdık. Grekoromen stil 72 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaşan, rakibini 2-0 yenerek altın madalya kazandı.82 kiloda mindere çıkan Berber, finalde İslam İsmailovich Aliev'i 4-3 mağlup ederek zirveye çıktı. 67 kiloda Murat Fırat ise Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 devirip bronz madalya aldı.Grekoromen Güreş Milli Takımıımız, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Bu arada bir altın da halterden geldi. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıkan