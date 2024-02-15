Altın adamlar

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarih yazdık. Grekoromen stil 72 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaşan Selçuk Can
, rakibini 2-0 yenerek altın madalya kazandı. 19 yaşındaki sporcumuz Alperen Berber de ilk defa katıldığı şampiyonayı altın madalya ile taçlandırdı.
82 kiloda mindere çıkan Berber, finalde İslam İsmailovich Aliev'i 4-3 mağlup ederek zirveye çıktı. 67 kiloda Murat Fırat ise Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 devirip bronz madalya aldı. Turnuvayı iki altın, üç gümüş ve bir bronz madalya olmak üzere toplam 6 madalya ile kapatan
Grekoromen Güreş Milli Takımıımız, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Bu arada bir altın da halterden geldi. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıkan 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla zirveye damgasını vururken Türk bayrağını göndere çektirdi.