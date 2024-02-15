Haber turu

Arda'ya Ancelotti'nin oğlundan penaltı engeli!
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eal Madrid'de forma giyen Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunuldu. İspanyol basınından Central'in haberine göre; eflatun-beyazlıların hocası Ancelotti, Girona maçında penaltı kazandıran milli yeteneğin atışı kullanmasını istedi. İtalyan teknik adam, bu kararını Carvajal ile Arda
'ya ve topu alan Joselu
'ya iletti. Ancak bu esnada Ancelotti'nin oğlu ve aynı zamanda yardımcısı Davide Ancelotti'nin devreye girdiği ve atışın Joselu'ya bırakılmasını emrettiği belirtildi.
Arda'nın, soyunma odasında Joselu'ya, "Sen de atmayı hak ettin ancak Carlo beni istedi" dediği öne sürüldü.
Razgatlıoğlu ve Güven kanyonda nefesleri kesti
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ünya Superbike Şampiyonası'ndaki ilk Türk şampiyon pilot Toprak Razgatlıoğlu
ile Almanya Turing Otomobilleri Şampiyonası'nın ilk Türk yarışçısı Ayhancan Güven,
Erzincan Kemaliye'de hünerlerini sergiledi. Karanlık Kanyon'da yaklaşık 85 kişiyle gerçekleştirilen çekimlerde bir araya gelen ikili, keskin virajlarla adeta nefesleri kesen bir performansa imza attı.
Razgatlıoğlu yaşadığı deneyimle ilgili, "Kanyonda sürmek çok farklı. Sürüşü kolay bir arazi değildi ancak benim için heyecan vericiydi" dedi. Güven ise "Tünellerden geçmek oldukça zordu ama gayet iyi geçtik, çok eğlendim"
değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı: Beşiktaş-F.Bahçe
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asketbol Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet, Bahçeşehir Koleji'ni 96-81 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
FIBA Avrupa Kupası'nda namağlup yoluna devam eden Kırmızı Ejderhalar'ı Türkiye Kupası'ndan eleyen siyah-beyazlılarda 7 oyuncu çift haneli sayı kaydetti. Mücadelenin en skoreri ise Bahçeşehir Koleji'nden 19 sayıyla Tyler Cavanaugh oldu.
F.Bahçe Beko da Aliağa Petkim'i 81-68 yendi. Sarı-lacivertliler, yarı finalde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka kozlarını paylaşacak.