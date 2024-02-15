Haber turu

eal Madrid'de forma giyen Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunuldu. İspanyol basınından Central'in haberine göre; eflatun-beyazlıların hocası Ancelotti, Girona maçında penaltı kazandıran milli yeteneğin atışı kullanmasını istedi. İtalyan teknik adam, bu kararını Carvajal ile'ya ve topu alan'ya iletti. Ancak bu esnada Ancelotti'nin oğlu ve aynı zamanda yardımcısıArda'nın, soyunma odasında Joselu'ya, "Sen de atmayı hak ettin ancak Carlo beni istedi" dediği öne sürüldü.ünya Superbike Şampiyonası'ndaki ilk Türk şampiyon pilotile Almanya Turing Otomobilleri Şampiyonası'nın ilk Türk yarışçısıErzincan Kemaliye'de hünerlerini sergiledi. Karanlık Kanyon'da yaklaşık 85 kişiyle gerçekleştirilen çekimlerde bir araya gelen ikili, keskin virajlarlaRazgatlıoğlu yaşadığı deneyimle ilgili, "Kanyonda sürmek çok farklı. Sürüşü kolay bir arazi değildi ancak benim için heyecan vericiydi" dedi. Güven isedeğerlendirmesinde bulundu.asketbol Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finalindeFIBA Avrupa Kupası'nda namağlup yoluna devam eden Kırmızı Ejderhalar'ı Türkiye Kupası'ndan eleyenF.Bahçe Beko da Aliağa Petkim'i 81-68 yendi. Sarı-lacivertliler, yarı finalde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise