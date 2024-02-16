Muhteşemsiniz

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkeklerin ardından dün kadınlarda Türk rüzgârı esti. 68 kiloda mindere çıkan Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko'yla karşılaştı. Rakibini 5-2 yenen milli sporcumuz altın madalya kazandı.76 kiloda Yasemin Adar Yiğit de finalde Ukraynalı rakibi Anastasia Shustova'yıYasemin üst üste 3'üncü, toplamda ise 7. kez Avrupa şampiyonu olurken büyük bir başarıya imza attı.ise Azerbaycanlı rakibi Mariya Standnik'le karşılaştığı final müsabakasında gümüş madalya aldı.