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Giriş Tarihi: 16.2.2024

Muhteşemsiniz

Muhteşemsiniz

Romanya’da altın madalya alan Yasemin Adar, üst üste üçüncü toplamda ise 7. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Buse Tosun Çavuşoğlu da altın madalyaya ulaştı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkeklerin ardından dün kadınlarda Türk rüzgârı esti. 68 kiloda mindere çıkan Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko'yla karşılaştı. Rakibini 5-2 yenen milli sporcumuz altın madalya kazandı. Buse Tosun, geçen sezon Sırbistan'da da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.



76 kiloda Yasemin Adar Yiğit de finalde Ukraynalı rakibi Anastasia Shustova'yı teknik üstünlükle 12-1 yenerek altın madalya aldı. Yasemin üst üste 3'üncü, toplamda ise 7. kez Avrupa şampiyonu olurken büyük bir başarıya imza attı. 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz ise Azerbaycanlı rakibi Mariya Standnik'le karşılaştığı final müsabakasında gümüş madalya aldı.
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Muhteşemsiniz
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