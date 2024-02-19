Avrupa’da tarihi zafer!

Milli sporcularımız Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün iki altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attık.Slovakya'dan Boris Makoev'i 8-0 mağlup ederek art arda üçüncü Avrupa şampiyonluğunu yaşadı. Ardından da Taha Akgül sahneye çıktı.üst üste 4, toplamda ise 11. kez Avrupa'da altın madalyayı boynuna taktı. Ayrıca Serbest Güreş Milli Takımımız, 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu.