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Giriş Tarihi: 19.2.2024

Avrupa’da tarihi zafer!

Avrupa’da tarihi zafer!

Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk, Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Serbest Güreş Milli Takımımız da 31 yıl sonra şampiyon oldu

Milli sporcularımız Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün iki altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attık. Serbest stil 92 kiloda mindere çıkan Feyzullah Aktürk, Slovakya'dan Boris Makoev'i 8-0 mağlup ederek art arda üçüncü Avrupa şampiyonluğunu yaşadı. Ardından da Taha Akgül sahneye çıktı. Serbest stil 125 kiloda milli sporcumuz, finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek üst üste 4, toplamda ise 11. kez Avrupa'da altın madalyayı boynuna taktı. Ayrıca Serbest Güreş Milli Takımımız, 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu.
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Avrupa’da tarihi zafer!
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