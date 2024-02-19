‘Şimdi sıra olimpiyatta’

Bu şampiyonluğun arkasında çok büyük emek olduğunu söyleyen Taha Akgül, "Maç bitene kadar arkadaşlarımla, eşimle konuşamıyorum, hiçbir şeyden keyif alamıyorum" dedi. Grekoromen ve serbest takımın şampiyon olduğunu hatırlatan 33 yaşındaki milli sporcu, "ifadelerini kullandı. 2024 Paris Olimpiyatları'nın çok önemli olduğunu da belirten Taha, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı rakiplerim gelecek ama orada atmosfer çok farklı. Ben tecrübeliyim. Olimpiyat şampiyonluğum ve 3'üncülüğüm var. O atmosferi kaldırabileceğimi düşünüyorum. Yeter ki iyi hazırlanayım."