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Giriş Tarihi: 21.2.2024

Başkan Erdoğan’dan milli güreşçilere tebrik

Başkan Erdoğan’dan milli güreşçilere tebrik
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımız göğsümüzü kabartırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."
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Başkan Erdoğan’dan milli güreşçilere tebrik
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