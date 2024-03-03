Formula 1’de açılış son şampiyondan

Formula 1 heyecanı dün başladı. Sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, son 3 sezonun şampiyonu Red Bull takımının pilotu Max Verstappen kazandı. Hollandalı sürücü, 5.4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 57 tur üzerinden düzenlenen yarışa pole pozisyonunda başladı ve baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 1 saat 31 dakika 44.742 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı. Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşının 22.457 saniye arkasında ikinci, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz ise liderin 25.110 saniye gerisinde üçüncü oldu.