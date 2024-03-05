THY, M..Victory’nin ana sponsoru oldu

6'NCI kıtada Avustralya'ya uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları, futbola verdiği desteğine bir yenisini daha ekledi. 2024-2025 sezonundan itibarenboyunca ana sponsoru olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; anlaşma kapsamında bayrak taşıyıcının logosu, bu kulübün "Isuzu UTE A-League Erkekler" ve "Liberty A-League Kadınlar" takımlarının yanı sıra akademi takım formalarının göğsünde olacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Birçok branşta spor kulübü desteklemek bizim için geleneksel hale geldi" dedi.