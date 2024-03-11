Hastaneye kaldırılan Şanlıurfasporlu futbolcu hakkında açıklama yapıldı

Şanlıurfa 11 Nisan stadında dün oynanan Göztepe maçında aldığı darbe sonucu bir anlık bilinç kaybına uğrayan ve hastaneye kaldırılan Şanlıurfasporlu futbolcu Ümit Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Hastaneye kaldırılan Şanlıurfasporlu futbolcu hakkında açıklama Astor Enerji Şanlıurfaspor'da maçta girdiği ikili mücadelede aldığı darbe sonrası yerden kalkamayan ve anlık bilinç kaybı yaşayan Ümit Kurt ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Şanlıurfasporlu futbolcu hakkında açıklama Hastaneye kaldırılan Kurt'un son durumu taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Şanlıurfaspor Kulübü başarılı futbolcunun son durumu hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre Ümit Kurt'un sağlık durumunun iyi olup dinlendirileceği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Şanlıurfasporlu futbolcu hakkında açıklama Şanlıurfaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün oynanan Göztepe karşılaşmasında kafasına aldığı darbe sonucu anlık bilinç kaybı yaşayan oyuncumuza ilk müdahalesi saha içerisinde yapılmış olup ileri tetkik için hastaneye götürülen yapılan tetkikler sonucu olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ümit Kurt'un sağlığı iyi olup dinlendirilmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.